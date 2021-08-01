Все случилось довольно неожиданно для гостей: они просто получили сообщение от свадебного менеджера по электронной почте. Некоторые правила были достаточно понятными. Невесты просили приехать заранее и не приходить в одежде белого цвета. Но дальше начался экстрим...
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Список правил от молодоженов / Фото Reddit
Что они попросили
- Приезжайте на 15-30 минут раньше.
- Не одевайтесь в белые, кремовые и подобные оттенки.
- Прическа – только каре или с хвостиком.
- Не переборщите с макияжем.
- Не записывает церемонию на видео.
- Не размещайте локацию в фейсбуке до дополнительных инструкций.
- Используйте хэштег, когда публикуете картинки.
- Вообще не говорите до невесты.
- Каждый будет чокаться с Реми (вероятно, жених, – Life 24). Без исключений.
- Подарок должен стоить 75 долларов или больше, если хотите, чтобы вас допустили к свадьбе.
Правила возмутили многих пользователей Reddit. Вот самые популярные комментарии:
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- Я действительно надеюсь, что все с короткими волосами, особенно мужчины, смогут сделать наращивание, чтобы собрать волосы в хвостик.
- Можно использовать парик.
- Пусть все придут в черных спортивных костюмах без макияжа.
- Нужно принести подарок на сумму 74,99 доллара и посмотреть, вас впустят.
- Я бы сделала макияж на половину лица как у Леди Гаги.