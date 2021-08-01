Все случилось довольно неожиданно для гостей: они просто получили сообщение от свадебного менеджера по электронной почте. Некоторые правила были достаточно понятными. Невесты просили приехать заранее и не приходить в одежде белого цвета. Но дальше начался экстрим...

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Список правил / Фото Reddit

Список правил от молодоженов / Фото Reddit

Что они попросили

  1. Приезжайте на 15-30 минут раньше.
  2. Не одевайтесь в белые, кремовые и подобные оттенки.
  3. Прическа – только каре или с хвостиком.
  4. Не переборщите с макияжем.
  5. Не записывает церемонию на видео.
  6. Не размещайте локацию в фейсбуке до дополнительных инструкций.
  7. Используйте хэштег, когда публикуете картинки.
  8. Вообще не говорите до невесты.
  9. Каждый будет чокаться с Реми (вероятно, жених, – Life 24). Без исключений.
  10. Подарок должен стоить 75 долларов или больше, если хотите, чтобы вас допустили к свадьбе.​

Правила возмутили многих пользователей Reddit. Вот самые популярные комментарии:

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  • Я действительно надеюсь, что все с короткими волосами, особенно мужчины, смогут сделать наращивание, чтобы собрать волосы в хвостик.
  • Можно использовать парик.
  • Пусть все придут в черных спортивных костюмах без макияжа.
  • Нужно принести подарок на сумму 74,99 доллара и посмотреть, вас впустят.
  • Я бы сделала макияж на половину лица как у Леди Гаги.