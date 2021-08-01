Все случилось довольно неожиданно для гостей: они просто получили сообщение от свадебного менеджера по электронной почте. Некоторые правила были достаточно понятными. Невесты просили приехать заранее и не приходить в одежде белого цвета. Но дальше начался экстрим...

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Список правил от молодоженов / Фото Reddit

Что они попросили

Приезжайте на 15-30 минут раньше. Не одевайтесь в белые, кремовые и подобные оттенки. Прическа – только каре или с хвостиком. Не переборщите с макияжем. Не записывает церемонию на видео. Не размещайте локацию в фейсбуке до дополнительных инструкций. Используйте хэштег, когда публикуете картинки. Вообще не говорите до невесты. Каждый будет чокаться с Реми (вероятно, жених, – Life 24). Без исключений. Подарок должен стоить 75 долларов или больше, если хотите, чтобы вас допустили к свадьбе.​

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Правила возмутили многих пользователей Reddit. Вот самые популярные комментарии:

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