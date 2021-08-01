Наречена заборонила гостям говорити з нею на весіллі: яка причина

Наречені шокували гостей незрозумілим списком правил на весіллі. Вони заборонили спілкуватися із молодою, а подарунок мав бути не дешевшим за 75 доларів.

Все сталося досить несподівано для гостей: вони просто отримали повідомлення від весільного менеджера на електронну пошту. Деякі правила були досить зрозумілими. Наречені просили приїхати завчасно та не приходити в одязі білого кольору. Але далі почався екстрим…

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Список правил від наречених / Фото Reddit

Що попросили наречені

Приїдьте на 15-30 хвилин раніше. Не одягайтеся у білі, кремові та схожі відтінки. Зачіска – лише каре або з хвостиком. Не переборщіть з макіяжем. Не записуйте церемонію на відео. Не публікуйте локацію у фейсбуці до додаткових інструкцій. Використовуйте хештег, коли публікуєте картинки. Взагалі не говоріть до нареченої. Кожен буде цокатися з Ремі (ймовірно, наречений, – Life 24). Без винятків. Подарунок має коштувати 75 доларів або більше, якщо хочете, щоб вас допустили до весілля.

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Допис обурив багатьох користувачів Reddit. Ось найпопулярніші коментарі:

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