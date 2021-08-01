Наречена заборонила гостям говорити з нею на весіллі: яка причина
1 серпня 2021 , 09:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Наречені шокували гостей незрозумілим списком правил на весіллі. Вони заборонили спілкуватися із молодою, а подарунок мав бути не дешевшим за 75 доларів.
Все сталося досить несподівано для гостей: вони просто отримали повідомлення від весільного менеджера на електронну пошту. Деякі правила були досить зрозумілими. Наречені просили приїхати завчасно та не приходити в одязі білого кольору. Але далі почався екстрим…
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Список правил від наречених / Фото Reddit
Що попросили наречені
- Приїдьте на 15-30 хвилин раніше.
- Не одягайтеся у білі, кремові та схожі відтінки.
- Зачіска – лише каре або з хвостиком.
- Не переборщіть з макіяжем.
- Не записуйте церемонію на відео.
- Не публікуйте локацію у фейсбуці до додаткових інструкцій.
- Використовуйте хештег, коли публікуєте картинки.
- Взагалі не говоріть до нареченої.
- Кожен буде цокатися з Ремі (ймовірно, наречений, – Life 24). Без винятків.
- Подарунок має коштувати 75 доларів або більше, якщо хочете, щоб вас допустили до весілля.
Допис обурив багатьох користувачів Reddit. Ось найпопулярніші коментарі:
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- Я дійсно сподіваюся, що всі з коротким волоссям, особливо чоловіки, зможуть зробити нарощування, щоб зібрати волосся у хвостик.
- Можна використати перуку.
- Нехай всі прийдуть в чорних спортивних костюмах без макіяжу.
- Потрібно принести подарунок на суму 74,99 долара і подивитися, чи вас впустять.
- Я б зробила макіяж на половину обличчя як у Леді Гаги.