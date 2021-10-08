Наречений ледь не зірвав весілля через дивну витівку з молоком

Наречений зі США настільки любив розіграші, що не зміг відмовитися від них навіть на власному весіллі. Його дикий вчинок обурив родичів: він буквально зіпсував плаття однієї з гостей заради веселощів.

Навіщо наречений це зробив – не зрозумів ніхто. Єдине, чого він досягнув своєю витівкою – родина коханої тепер його просто ненавидить. Дивну історію розповів брат нареченої на розважальному ресурсі Reddit. За його словами, чоловік вже неодноразово дратував сім’ю різними витівками. Так, під час похорону його батька він почав розповідати анекдоти. Цього разу хлопець теж "постарався".

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Ми з дівчиною розмовляли з гостями та спільними друзями. В цей час наречений підійшов до нас зі склянкою молока в руці. Раптом він показав пальцем в бік і крикнув: "Дивись! Там собака!" Ми з дівчиною розвернулися, а після цього він вилив молоко на її плаття. Моя дівчина була шокована, – розповідає брат нареченої.

Поки гості намагалися зрозуміти, що взагалі сталося, наречений засміявся, бо просто зробив це заради розваги. Хоч сім’я нареченої сказала, що їх втомили постійні незрозумілі витівки від нього, він продовжив собі жартувати. До слова, плаття коштувало аж 320 доларів.

Наречений заради жарту облив одну з гостей молоком / Фото Unsplash

Після весілля брат нареченої вимагав, щоб чоловік компенсував гроші за плаття. Але він влаштував, за словами автора, справжню істерику.

Він рознервувався й сказав, що це просто жарт. Тим більше, що його дружина (моя сестра) теж додала, що молоко не може зіпсувати плаття. Ніби тут достатньо лише вибачень. Але я все одно вимагаю, щоб він заплатив гроші за плаття після того, як принизив мою дівчину, – написав автор.

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Користувачі Reddit підтримали брата нареченої. Вони не зрозуміли, навіщо наречений так поводився на весіллі: