Помітили лише на відео: наречений сидів в телефоні просто під час власної весільної церемонії

Передивляючись відео з весілля, дівчина побачила дивний кадр: поки вона йшла до вівтаря, наречений час від часу перевіряв щось у телефоні. Лише зараз, через кілька років, коханий розповів причину такого вчинку.
Відео з цим ганебним, на думку більшості користувачів, вчинок, Тейлор Лорен опублікувала у TikTok. Підписники гостро розкритикували вчинок нареченого, який настільки захоплений віртуальним світом, що перевіряв щось у телефоні навіть під час церемонії.
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Дівчина розповіла, що вони одружились 4 роки тому, проте цей курйозний момент вона помітила лише зараз. На уривку з весільного відео, яке виклала Тейлор добре видно обличчя нареченого великим планом. Спочатку він посміхається і видно, що хвилюється, проте далі щось пішло не так:
Це був один з найважливіших і емоційних моментів нашого життя – і мій чоловік зробив найромантичніший вчинок… Він перевірив свій чортовий телефон,
– з обуренням каже Тейлор
Чоловік перевіряв телефон під час весілля / Фото TikTok taylortoks
Відео швидко стало вірусним і набрало вже понад 2,3 мільйона переглядів! Більшість користувачів розділяли обурення дівчини:
- "Розлучення"
- "У нього більше не буде телефону"
- "Весілля анульовано"
- "Я б розвернулась і пішла геть"
Повне відео можна подивитись тут:
Інші ж підписники були налаштовані більш оптимістично і намагались знайти розумне пояснення цьому вчинку. Комусь здалось, що це був просто нервовий рух, адже чоловік занадто хвилювався на церемонії. Інші ж припускали, що на телефоні у нього були записані весільні обітниці.Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
Попри таку бурхливу реакцію мережі, у наступному відео Тейлор зізналась, що поставилась до цього з гумором. Відкриття ніяк не вплинуло на їх стосунки, і вони саме збирають святкувати 4-ту річницю весілля:
Що ж, ми все ще одружені. Він був дуже знервований у той момент! Я подумала, що це смішно,
– сказала дівчина
Курйозний момент не вплинув на їх стосунки / Фото TikTok taylortoks
Проте коментатори так сильно хотіли дізнатись, чому ж все-таки чоловік у найвідповідальніший момент заглядав у телефон, що Тейлор вирішила запитати у нього. На відео чоловік дав несподівану відповідь: "Тому що криптовалюта ніколи не спить". Такого результату точно ніхто не очікував!
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Ось друге відео із зізнанням горе-нареченого: