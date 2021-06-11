Заметили только на видео: жених сидел в телефоне прямо на собственной свадебной церемонии

Просматривая видео со свадьбы, девушка увидела странный кадр: пока она шла к алтарю, жених время от времени проверял что-то в телефоне. Только сейчас, спустя несколько лет, любимый рассказал причину такого поступка.

Видео с этим позорным, по мнению большинства пользователей, поступком, Тейлор Лорен опубликовала в TikTok. Читатели остро раскритиковали поступок жениха, который был настолько увлечен виртуальным миром, что проверял что-то в телефоне даже во время церемонии.

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Девушка рассказала, что они поженились 4 года назад, однако этот курьезный момент она заметила только сейчас. На отрывке из свадебного видео, которое выложила Тейлор, хорошо видно лицо жениха крупным планом. Сначала он улыбается и видно, что волнуется, но дальше-то пошло не так:

Это был один из самых важных и эмоциональных моментов нашей жизни – и мой муж сделал самый романтичный поступок ... Он проверил свой чертов телефон,

– с возмущением говорит Тейлор

Мужчина проверял телефон во время свадьбы / Фото TikTok taylortoks

Видео быстро стало вирусным и набрало уже более 2,3 миллиона просмотров! Большинство пользователей разделяли возмущение девушки:

"Развод"

"У него больше не будет телефона"

"Свадьба аннулирована"

"Я бы развернулась и ушла"

Полное видео можно посмотреть здесь:

Другие же подписчики были настроены более оптимистично и пытались найти разумное объяснение этому поступку. Кому-то показалось, что это было просто нервное движение, ведь мужчина слишком волновался на церемонии. Другие же предполагали, что на телефоне у него была записана свадебная клятва.

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Несмотря на такую бурную реакцию сети, в следующем видео Тейлор призналась, что отнеслась к этому с юмором. Открытие никак не повлияло на их отношения, и они как раз собирают праздновать 4-ю годовщину свадьбы:

Что ж, мы все еще женаты. Он был очень взволнован в тот момент! Я подумала, что это смешно,

– сказала девушка

Курьезный момент не повлиял на их отношения / Фото TikTok taylortoks

Однако комментаторы так сильно хотели узнать, почему же все-таки мужчина в самый ответственный момент заглядывал в телефон, что Тейлор решила спросить у него. На видео мужчина дал неожиданный ответ: "Потому что криптовалюта никогда не спит". Такого результата точно никто не ожидал!

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Вот второе видео с признанием горе-жениха: