Власники одягу з цієї добірки дістали ці наряди та аксесуари зі скринь своїх батьків, дідусів та бабусь і успішно створюють з ними стильні луки. Лишень погляньте, як одяг з минулого, а часом і з позаминулого століття прекрасно виглядає! І найголовніше – більшість із цих сукенок, светрів, штанів тощо виглядають напрочуд актуально і сьогодні.

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Цьому костюму вже понад 70 років

"Зліва – моя прабабуся в її "костюмі для катання на роликових ковзанах", який вона пошила і вишила сама. Я, праворуч, в тому ж вбранні, 70 з гаком років потому".

Фото Reddit yoshiscrappyworld

"Моя бабуся у 1957 році – і я, 50 років потому"

Фото Reddit Jazzmattazzz

"Я мала за честь одягнути головний убір моєї бабусі з 50-х років на своєму весіллі".

Фото Reddit cleverplant

"Я прихопив лижний костюм мого дідуся для своєї поїздки"

Фото Reddit The1Zackiechan

Дівчинка носить наряд прабабусі, якому вже 101 рік

Фото Reddit remorsegaloshes

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Дівчина трохи осучаснила одяг своєї бабусі

Фото Reddit olggaga

"Я тільки що полагодила окуляри моєї прабабусі! Ймовірно, вони з 1960-х років".

Фото Reddit normanskiller

"Чорне весільне плаття 1860-х років, яке моя бабуся показує у своєму будинку"

Фото Reddit KatRorvik

Хлопчик пішов у школу з рюкзаком батька, якому вже 20 років

Фото Reddit MightyKidsMeal

"Ми з батьком одягнули одну й ту ж краватку на випускні з різницею в 30 років"

Фото Reddit SupermanDrummer

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"Вінтажна вовняна куртка-крейсер, що належала моєму дідусеві".

Фото Reddit Sicarii07

"Я знайшла автентичний купальник 50-60-х років, і він мені підійшов!"

Фото Reddit IAmDianasDaughter

"Весільна сукня моєї прапрабабусі 1896 року. Вона пошила її сама"

Фото Reddit vgottlieb13

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"Цю спідницю купила моя мама у 90-х роках"

Фото Reddit CatStorm5000

"Ця пара штанів дісталась мені від прабабусі"

Фото Reddit Danisue7