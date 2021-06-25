Владельцы одежды из этой подборки достали эти наряды и аксессуары из сундуков своих родителей, дедушек и бабушек и успешно создают с ними стильные луки. Только посмотрите, как одежда из прошлого, а порой и с позапрошлого века прекрасно выглядит! И самое главное – большинство из этих платьев, свитеров, брюк и т.д. выглядят удивительно актуально и сегодня.

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Этому костюму уже более 70 лет

"Слева – моя прабабушка в ее "костюме для катания на роликовых коньках", который она сшила и вышила сама. Я, справа, в том же наряде, 70 с лишним лет спустя".

Фото Reddit yoshiscrappyworld

"Моя бабушка в 1957 году – и я, 50 лет спустя"

Фото Reddit Jazzmattazzz

"Я гордилась тем, что надела головной убор моей бабушки с 50-х годов на своей свадьбе".

Фото Reddit cleverplant

"Я прихватил лыжный костюм моего дедушки для своей поездки"

Фото Reddit The1Zackiechan

Девочка носит наряд прабабушки, которому уже 101 год

Фото Reddit remorsegaloshes

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Девушка немного осовременила одежду своей бабушки

Фото Reddit olggaga

"Я только что починила очки моей прабабушки! Вероятно, они из 1960-х годов".

Фото Reddit normanskiller

"Черное свадебное платье 1860-х годов, которое моя бабушка показывает в своем доме"

Фото Reddit KatRorvik

Мальчик пошел в школу с рюкзаком отца, которому уже 20 лет

Фото Reddit MightyKidsMeal

"Мы с отцом надели один и тот же галстук на выпускные с разницей в 30 лет"

Фото Reddit SupermanDrummer

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"Винтажная шерстяная куртка-крейсер, принадлежавшей моему дедушке"

Фото Reddit Sicarii07

"Я нашла аутентичный купальник 50-60-х годов, и он мне подошел!"

Фото Reddit IAmDianasDaughter

"Свадебное платье моей прапрабабушки 1896 года. Она сшила его сама"

Фото Reddit vgottlieb13

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"Это юбку купила моя мама в 90-х годах"

Фото Reddit CatStorm5000

"Эти брюки достались мне от прабабушки"