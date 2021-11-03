Як би ви не готувалися до вечірки, інколи все може піти не за планом. Користувачі Reddit поділилися невдалим досвідом святкування Геловіну. Тут просто все: невдалі костюми, несподівані повороти подій під час вечірок, кумедні макіяжі тощо.
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"Вперше за багато років хотіла зробити вечірку на Геловін. Щойно дізналася, що ніхто не прийде"
Фото reddit Domestica
Один з привидів "розплакався"
Фото reddit tams_stitches
Бідний костюм… Життя його добряче потріпало
Фото reddit YaBoiJRan
Очікування – реальність
Фото reddit madameharlequin
Це печиво дійсно моторошне...
Фото reddit youcantstopmilk
Що ти таке?
Фото reddit zishfish
Тортик трішки не вдався
Фото reddit bigbuttsbaby
Хлопець переїхав у новий дім. І до нього ніхто не прийшов на Геловін...
Фото reddit simfire
Дівчина попросила у візажиста такий макіяж, як на фото зліва. Результат – на фото справа
Фото reddit enukez
Мила маска на Геловін
Фото reddit youngbuck-