Як би ви не готувалися до вечірки, інколи все може піти не за планом. Користувачі Reddit поділилися невдалим досвідом святкування Геловіну. Тут просто все: невдалі костюми, несподівані повороти подій під час вечірок, кумедні макіяжі тощо.

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"Вперше за багато років хотіла зробити вечірку на Геловін. Щойно дізналася, що ніхто не прийде"

Фото reddit Domestica

Один з привидів "розплакався"

Фото reddit tams_stitches

Бідний костюм… Життя його добряче потріпало

Фото reddit YaBoiJRan

Очікування – реальність

Фото reddit madameharlequin

Це печиво дійсно моторошне...

Фото reddit youcantstopmilk

Що ти таке?

Фото reddit zishfish

Тортик трішки не вдався

Фото reddit bigbuttsbaby

Хлопець переїхав у новий дім. І до нього ніхто не прийшов на Геловін...

Фото reddit simfire

Дівчина попросила у візажиста такий макіяж, як на фото зліва. Результат – на фото справа

Фото reddit enukez

Мила маска на Геловін

Фото reddit youngbuck-