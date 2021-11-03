Как бы вы ни готовились к вечеринке, иногда все может пойти не по плану. Пользователи Reddit поделились неудачным опытом празднования Хэллоуина. Здесь просто все: неудачные костюмы, неожиданные повороты событий во время вечеринок, забавные макияжи и т.д.

Интересно Воспоминания о лете: игристые вина SHABO Special Edition и сезонные фрукты

"Впервые за многие годы хотела сделать вечеринку на Хэллоуин. Только что узнала, что никто не придет"

Фото reddit Domestica

Одно из привидений "расплакалось"

Фото reddit tams_stitches

Бедный костюм… Жизнь его сильно потрепала

Фото reddit YaBoiJRan

Ожидание – реальность

Фото reddit madameharlequin

Это печенье действительно жуткое...

Фото reddit youcantstopmilk

Что ты такое?

Фото reddit zishfish

Тортик немного не удался

Фото reddit bigbuttsbaby

Парень переехал в новый дом. И к нему никто не пришел на Хэллоуин...

Фото reddit simfire

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Девушка попросила у визажиста такой макияж, как на фото слева. Результат – на фото справа

Фото reddit enukez

Милая маска на Хэллоуин

Фото reddit youngbuck-