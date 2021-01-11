Дальгона-кава стала справжнім хітом 2020-го року. Це холодний кавовий напій з пишною піною, який виглядає настільки ефектно, що миттєво став героєм фото в усіх соціальних мережах. Не дивно, що вже виник не один цікавий варіант приготування дальгона-кави.

Дальгона-каву легко приготувати в домашніх умовах. Можливо, тому він став таким популярним саме під час карантину, коли цінителі кави не могли поласувати капучино чи лате в улюблених кав'ярнях. Life24 підібрали для вас найцікавіші варіанти цього трендового напою.

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Увесь секрет – у ніжному кремовому мусі, який можна зробити з додаванням найрізноманітніших продуктів, не лише кави.

Дальгона-кава класична

Класичний варіант дальгона-кави/ Фото christina_avg

Для класичного варіанту цього напою вам знадобиться:

2 столові ложки розчинної кави

2 столові ложки цукру

2 столові ложки теплої води

300-400 мілілітрів молока

Кубики льоду (на свій смак)

Приготування:

Змішайте у мисці каву, цукор і воду Збивайте міксером або віничком, аж поки суміш не перетвориться на густу об'ємну піну світло-коричневого кольору Налийте у стакан або чашку молоко на три чверті. За бажанням можете додати кубики льоду Обережно ложкою викладіть кавову масу на молоко

Дальгона-матча

Ефектний варіант з чаєм матча/ Фото thefirstmess

Цей варіант виглядає дуже ніжно та яскраво – те що треба для неймовірних фото у ваш профіль.

Вам знадобиться:

¼ стакана вершків

2 чайні ложки чаю матча

2 чайні ложки цукру

300-400 мілілітрів молока

30-40 мілілітрів теплої води

Кубики льоду (на свій смак)

Приготування:

Чай матча необхідно розчинити у воді Додати вершки та цукор та збивати до густої піни Налити молоко, додати з бажанням кубики льоду та обережно викласти ложкою суміш з чаєм матча

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Полунична дальгона

Такий варіант виглядає дуже ніжно/ Фото sheilafoodielife

Вам знадобиться:

4 столові ложки вершків

2 столові ложки полуничного сиропу

300-400 мілілітрів молока

Кубики льоду (на свій смак)

Приготування:

Змішайте у мисці вершки та полуничний сироп Збивайте суміш міксером або віничком до стану густої піни світло-рожевого кольору Налийте у стакан або чашку молоко на три чверті. За бажанням можете додати кубики льоду Обережно ложкою викладіть полуничні вершки на молоко

З арахісовою пастою

Арахісовий варіант для любителів солодкого/ Фото freepic

Вам знадобиться:

2 столові ложки розчинної кави

1.5 столові ложки цукру

1 столова ложка арахісової пасти

2 столові ложки теплої води

300-400 мілілітрів молока

Кубики льоду (на свій смак)

Приготування:

Змішайте у мисці каву, цукор, арахісову пасту та воду Збийте ці інгрідієнти, поки маса не стане густою та кремовою піною Налийте у стакан або чашку молоко на три чверті. За бажанням додайте кубики льоду Ложкою викладіть кавово-арахісову масу на молоко

З авокадо

Яскравий та корисний варіант дальгона-кави/ Фото foodsurvivorr

Дехто пішов ще далі та створив більш корисний варіант цього напою на основі смузі з авокадо.

Вам знадобиться:

2 столові ложки розчинної кави

2 столові ложки цукру

2 столові ложки теплої води

2 стиглих авокадо

1 столова ложка меду

Молоко (на свій смак)

Кубики льоду

Приготування: