Найбільш інстаграмний напій року: що таке дальгона-кава та як її готувати - 5 варіантів
Дальгона-кава стала справжнім хітом 2020-го року. Це холодний кавовий напій з пишною піною, який виглядає настільки ефектно, що миттєво став героєм фото в усіх соціальних мережах. Не дивно, що вже виник не один цікавий варіант приготування дальгона-кави.
Дальгона-каву легко приготувати в домашніх умовах. Можливо, тому він став таким популярним саме під час карантину, коли цінителі кави не могли поласувати капучино чи лате в улюблених кав'ярнях. Life24 підібрали для вас найцікавіші варіанти цього трендового напою.
Читайте також: Глазурована картопля на Різдво: простий та смачний рецепт від Меган Маркл
Увесь секрет – у ніжному кремовому мусі, який можна зробити з додаванням найрізноманітніших продуктів, не лише кави.
Дальгона-кава класична
Класичний варіант дальгона-кави/ Фото christina_avg
Для класичного варіанту цього напою вам знадобиться:
- 2 столові ложки розчинної кави
- 2 столові ложки цукру
- 2 столові ложки теплої води
- 300-400 мілілітрів молока
- Кубики льоду (на свій смак)
Приготування:
- Змішайте у мисці каву, цукор і воду
- Збивайте міксером або віничком, аж поки суміш не перетвориться на густу об'ємну піну світло-коричневого кольору
- Налийте у стакан або чашку молоко на три чверті. За бажанням можете додати кубики льоду
- Обережно ложкою викладіть кавову масу на молоко
Дальгона-матча
Ефектний варіант з чаєм матча/ Фото thefirstmess
Цей варіант виглядає дуже ніжно та яскраво – те що треба для неймовірних фото у ваш профіль.
Вам знадобиться:
- ¼ стакана вершків
- 2 чайні ложки чаю матча
- 2 чайні ложки цукру
- 300-400 мілілітрів молока
- 30-40 мілілітрів теплої води
- Кубики льоду (на свій смак)
Приготування:
- Чай матча необхідно розчинити у воді
- Додати вершки та цукор та збивати до густої піни
- Налити молоко, додати з бажанням кубики льоду та обережно викласти ложкою суміш з чаєм матча
Полунична дальгона
Такий варіант виглядає дуже ніжно/ Фото sheilafoodielife
Вам знадобиться:
- 4 столові ложки вершків
- 2 столові ложки полуничного сиропу
- 300-400 мілілітрів молока
- Кубики льоду (на свій смак)
Приготування:
- Змішайте у мисці вершки та полуничний сироп
- Збивайте суміш міксером або віничком до стану густої піни світло-рожевого кольору
- Налийте у стакан або чашку молоко на три чверті. За бажанням можете додати кубики льоду
- Обережно ложкою викладіть полуничні вершки на молоко
З арахісовою пастою
Арахісовий варіант для любителів солодкого/ Фото freepic
Вам знадобиться:
- 2 столові ложки розчинної кави
- 1.5 столові ложки цукру
- 1 столова ложка арахісової пасти
- 2 столові ложки теплої води
- 300-400 мілілітрів молока
- Кубики льоду (на свій смак)
Приготування:
- Змішайте у мисці каву, цукор, арахісову пасту та воду
- Збийте ці інгрідієнти, поки маса не стане густою та кремовою піною
- Налийте у стакан або чашку молоко на три чверті. За бажанням додайте кубики льоду
- Ложкою викладіть кавово-арахісову масу на молоко
З авокадо
Яскравий та корисний варіант дальгона-кави/ Фото foodsurvivorr
Дехто пішов ще далі та створив більш корисний варіант цього напою на основі смузі з авокадо.
Вам знадобиться:
- 2 столові ложки розчинної кави
- 2 столові ложки цукру
- 2 столові ложки теплої води
- 2 стиглих авокадо
- 1 столова ложка меду
- Молоко (на свій смак)
- Кубики льоду
Приготування:
- Змішайте у мисці каву, цукор і воду
- Збивайте міксером або віничком, поки суміш не перетвориться на густу кремову піну світло-коричневого відтінку
- Збийте у блендері до однорідної маси авокадо, мед, лід та молоко
- Вилийте у стакан смузі з авокадо
- Викладіть зверху ложкою кавову суміш
Поділитися новиною