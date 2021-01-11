Самый инстаграмний напиток года: что такое дальгона-кофе и как ее готовить - 5 вариантов
Дальгона-кофе стал настоящим хитом 2020 года. Это холодный кофейный напиток с пышной пеной, который выглядит настолько эффектно, что мгновенно стал героем фото во всех социальных сетях. Неудивительно, что уже возник не один интересный вариант приготовления дальгона-кофе.
Дальгона-кофе легко приготовить в домашних условиях. Возможно, поэтому он стал таким популярным именно во время карантина, когда ценители кофе не могли полакомиться капучино или латте в любимых кафе. Life24 подобрали для вас самые интересные варианты этого трендового напитка.
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Весь секрет – в нежном кремовом мусе, который можно сделать с добавлением самых разнообразных продуктов, не только кофе.
Дальгона-кофе классический
Классический вариант дальгона-кофе / Фото christina_avg
Для классического варианта этого напитка вам понадобится:
- 2 столовые ложки растворимого кофе
- 2 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки теплой воды
- 300-400 миллилитров молока
- Кубики льда (на свой вкус)
Приготовление:
- Смешайте в миске кофе, сахар и воду
- Взбивайте миксером или венчиком, пока смесь не превратится в густую объемную пену светло-коричневого цвета
- Налейте в стакан или чашку молоко на три четверти. По желанию можете добавить кубики льда
- Осторожно ложкой выложите кофейную массу на молоко
Дальгона-матча
Эффектный вариант с чаем матча / Фото thefirstmess
Этот вариант выглядит очень нежно и ярко – то что надо для невероятных фото в ваш профиль.
Вам понадобится:
- ¼ стакана сливок
- 2 чайные ложки чая матча
- 2 чайные ложки сахара
- 300-400 миллилитров молока
- 30-40 миллилитров теплой воды
- Кубики льда (на свой вкус)
Приготовление:
- Чай матча необходимо растворить в воде
- Добавить сливки и сахар и взбивать до густой пены
- Налить молоко, добавить по желанию кубики льда и осторожно выложить ложкой смесь с чаем матча
Клубничная дальгона
Такой вариант выглядит очень нежно / Фото sheilafoodielife
Вам понадобится:
- 4 столовые ложки сливок
- 2 столовые ложки клубничного сиропа
- 300-400 миллилитров молока
- Кубики льда (на свой вкус)
Приготовление:
- Смешайте в миске сливки и клубничный сироп
- Взбивайте смесь миксером или венчиком до состояния густой пены светло-розового цвета
- Налейте в стакан или чашку молоко на три четверти. По желанию можете добавить кубики льда
- Осторожно ложкой выложите клубничные сливки на молоко
С арахисовой пастой
Арахисовый вариант для любителей сладкого / Фото freepic
Вам понадобится:
- 2 столовые ложки растворимого кофе
- 1.5 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка арахисовой пасты
- 2 столовые ложки теплой воды
- 300-400 миллилитров молока
- Кубики льда (на свой вкус)
Приготовление:
- Смешайте в миске кофе, сахар, арахисовое пасту и воду
- Взбейте эти ингредиенты, пока масса не станет густой кремовой пеной
- Налейте в стакан или чашку молоко на три четверти. По желанию добавьте кубики льда
- Ложкой выложите кофейно-арахисовую массу на молоко
С авокадо
Яркий и полезный вариант дальгона-кофе / Фото foodsurvivorr
Кто-то пошел еще дальше и создал более полезный вариант этого напитка на основе смузи с авокадо.
Вам понадобится:
- 2 столовые ложки растворимого кофе
- 2 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки теплой воды
- 2 спелых авокадо
- 1 столовая ложка меда
- Молоко (на свой вкус)
- Кубики льда
Приготовление:
- Смешайте в миске кофе, сахар и воду
- Взбивайте миксером или венчиком, пока смесь не превратится в густую кремовую пену светло-коричневого оттенка
- Взбейте в блендере до однородной массы авокадо, мед, лед и молоко
- Вылейте в стакан полосе с авокадо
- Выложите сверху ложкой кофейную смесь
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