Дальгона-кофе стал настоящим хитом 2020 года. Это холодный кофейный напиток с пышной пеной, который выглядит настолько эффектно, что мгновенно стал героем фото во всех социальных сетях. Неудивительно, что уже возник не один интересный вариант приготовления дальгона-кофе.

Дальгона-кофе легко приготовить в домашних условиях. Возможно, поэтому он стал таким популярным именно во время карантина, когда ценители кофе не могли полакомиться капучино или латте в любимых кафе. Life24 подобрали для вас самые интересные варианты этого трендового напитка.

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Весь секрет – в нежном кремовом мусе, который можно сделать с добавлением самых разнообразных продуктов, не только кофе.

Дальгона-кофе классический

Классический вариант дальгона-кофе / Фото christina_avg

Для классического варианта этого напитка вам понадобится:

2 столовые ложки растворимого кофе

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки теплой воды

300-400 миллилитров молока

Кубики льда (на свой вкус)

Приготовление:

Смешайте в миске кофе, сахар и воду Взбивайте миксером или венчиком, пока смесь не превратится в густую объемную пену светло-коричневого цвета Налейте в стакан или чашку молоко на три четверти. По желанию можете добавить кубики льда Осторожно ложкой выложите кофейную массу на молоко

Дальгона-матча

Эффектный вариант с чаем матча / Фото thefirstmess

Этот вариант выглядит очень нежно и ярко – то что надо для невероятных фото в ваш профиль.

Вам понадобится:

¼ стакана сливок

2 чайные ложки чая матча

2 чайные ложки сахара

300-400 миллилитров молока

30-40 миллилитров теплой воды

Кубики льда (на свой вкус)

Приготовление:

Чай матча необходимо растворить в воде Добавить сливки и сахар и взбивать до густой пены Налить молоко, добавить по желанию кубики льда и осторожно выложить ложкой смесь с чаем матча

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Клубничная дальгона

Такой вариант выглядит очень нежно / Фото sheilafoodielife

Вам понадобится:

4 столовые ложки сливок

2 столовые ложки клубничного сиропа

300-400 миллилитров молока

Кубики льда (на свой вкус)

Приготовление:

Смешайте в миске сливки и клубничный сироп Взбивайте смесь миксером или венчиком до состояния густой пены светло-розового цвета Налейте в стакан или чашку молоко на три четверти. По желанию можете добавить кубики льда Осторожно ложкой выложите клубничные сливки на молоко

С арахисовой пастой

Арахисовый вариант для любителей сладкого / Фото freepic

Вам понадобится:

2 столовые ложки растворимого кофе

1.5 столовые ложки сахара

1 столовая ложка арахисовой пасты

2 столовые ложки теплой воды

300-400 миллилитров молока

Кубики льда (на свой вкус)

Приготовление:

Смешайте в миске кофе, сахар, арахисовое пасту и воду Взбейте эти ингредиенты, пока масса не станет густой кремовой пеной Налейте в стакан или чашку молоко на три четверти. По желанию добавьте кубики льда Ложкой выложите кофейно-арахисовую массу на молоко

С авокадо

Яркий и полезный вариант дальгона-кофе / Фото foodsurvivorr

Кто-то пошел еще дальше и создал более полезный вариант этого напитка на основе смузи с авокадо.

Вам понадобится:

2 столовые ложки растворимого кофе

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки теплой воды

2 спелых авокадо

1 столовая ложка меда

Молоко (на свой вкус)

Кубики льда

Приготовление: