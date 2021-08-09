Як зазначає дієтологиня, саме сливи влітку будуть ідеальною парою до м'яса. Темний колір плодів говорить про те, що у цих фруктах багато антиоксидантів, а ще пектину та органічних кислот: "Пектин покращує перистальтику кишківника, допомагає виведенню холестерину, є пребіотиком (їжею для бактерій) та попереджує закрепи".

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Тетяна Лакуста також радить для кращого ефекту спробувати перед приготування замаринувати м'ясо, адже так білок буде переварюватись краще. Коли ми переконались, що ця страва не лише смачна, а ще й надзвичайно корисно, починаймо готувати.

Інгредієнти: Яловичина або індичатина – 500 грамів

Фіолетова цибулю – 1 штука

Сливи – 1 кілограм

Імбир – сухий або кілька тонких пелюсток свіжого

Сванська сіль або хмелі-сунелі як приправа

М'ясо зі сливами – проста і корисна страва / Фото Unsplash

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Як приготувати

Нарізати цибулю великими півкільцями Порізати тонкими шматками м'ясо Викласти цибулю з м'ясом, накрити кришкою і тушкувати 5-10 хв Зверху викласти половинки очищених слив Додати сіль, спеції, імбир Періодично помішуючи, готувати 30-40 хв

Подавати цю страву можна з рисом, гречкою або пастою. Смачного!