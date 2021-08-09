Как отмечает диетолог, именно сливы летом будут идеальной парой к мясу. Темный цвет плодов говорит о том, что в этих фруктах много антиоксидантов, а еще пектина и органических кислот: "Пектин улучшает перистальтику кишечника, помогает выведению холестерина, является пребиотиками (пищей для бактерий) и предупреждает запоры".

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Татьяна Лакуста также советует для лучшего эффекта попробовать перед приготовлением замариновать мясо , ведь так белок будет перевариваться лучше. Когда мы убедились, что это блюдо не только вкусное, но и очень полезно, начинаем готовить.

Ингредиенты: Говядина или индюшатина – 500 граммов

Фиолетовый лук – 1 штука

Сливы – 1 килограмм

Имбирь – сухой или несколько тонких лепестков свежего

Сванская соль или хмели-сунели как приправа

Мясо со сливами – простая и полезная пища / Фото Unsplash

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Как приготовить

Нарезать лук крупными полукольцами Порезать тонкими кусками мясо Выложить лук с мясом, накрыть крышкой и тушить 5-10 мин Сверху выложить половинки очищенных слив Добавить соль, специи, имбирь Периодически помешивая, готовить 30-40 мин