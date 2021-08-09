Как отмечает диетолог, именно сливы летом будут идеальной парой к мясу. Темный цвет плодов говорит о том, что в этих фруктах много антиоксидантов, а еще пектина и органических кислот: "Пектин улучшает перистальтику кишечника, помогает выведению холестерина, является пребиотиками (пищей для бактерий) и предупреждает запоры".
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Татьяна Лакуста также советует для лучшего эффекта попробовать перед приготовлением замариновать мясо, ведь так белок будет перевариваться лучше. Когда мы убедились, что это блюдо не только вкусное, но и очень полезно, начинаем готовить.
Мясо со сливами – простая и полезная пища / Фото Unsplash
Как приготовить
- Нарезать лук крупными полукольцами
- Порезать тонкими кусками мясо
- Выложить лук с мясом, накрыть крышкой и тушить 5-10 мин
- Сверху выложить половинки очищенных слив
- Добавить соль, специи, имбирь
- Периодически помешивая, готовить 30-40 мин
Подавать это блюдо можно с рисом, гречкой или пастой. Приятного аппетита!