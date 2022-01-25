Зазвичай мами проводять з дітьми більше часу, але роль тата є не менш важливою. Це доводить і наша добірка, фото з якої показують, як багато насправді батьки вкладають у своїх дітей та наскільки сильно їх люблять. Обережно – можливо, це наймиліше, що ви побачите сьогодні.

Це цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі

"Коли в майбутньому у мене запитають, як працювалося вдома у 2020-му, я покажу їм це фото"

Фото Reddit / helohelo

"Моя дочка поставила свої сандалики у мої черевики, щоб взувати їх і "бути, як тато""

Фото Reddit / BrainVirus

"Зробімо це"

Фото Reddit / G-Honda

"Вони всі хотіли їсти та плакали. Тоді я вигадав, як годувати їх одночасно"

Фото Reddit / Wabbastang

"Це справжня боротьба. У чоловічих туалетах потрібні пеленальні столики"

Фото Reddit / mk4rim

"Мій друг-будівельник прийшов на роботу з манікюром, який йому зробила його 4-річна донька"

Фото Reddit / Timoris

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

"Моя 6-річна дочка кілька місяців просила ірокез, як у тата. Сьогодні я зробив це. Моя дитина – справжня розбишака"

Фото Reddit / KiltedRonin

"Усе життя він був оточений жінками, і ось нарешті у нього з'явилися сини, яких він завжди хотів"

Фото Reddit / kendall_rose98

"Моя донька показала мені це. Вона записує цифру, коли їй стає нудно. Тоді я знайшов свій дуже старий записник"

Фото Reddit / Bornahallac

"Це називається "Кнопка обіймів". Моя донька ненавидить бути далеко від мене, а тому її вихователь малює це на наших руках щоразу, коли я приводжу її у садок. Коли ми натискаємо на неї, ми ніби обіймаємо один одного "

Фото Reddit / slightly-simian