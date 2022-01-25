Обычно мамы проводят с детьми больше времени, но роль папы не менее важна. Это доказывает и наша подборка, фото из которой показывают, как много на самом деле родители вкладывают в своих детей и насколько сильно их любят. Осторожно – возможно, это самое милое, что вы увидите сегодня.

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"Когда в будущем меня спросят, как работалось дома в 2020-м, я покажу им это фото"

Фото Reddit / helohelo

"Моя дочь поставила свои сандалики в мои ботинки, чтобы надевать их и "быть, как папа""

Фото Reddit / BrainVirus

"Сделаем это"

Фото Reddit / G-Honda

"Они все хотели есть и плакали. Тогда я придумал, как кормить их одновременно"

Фото Reddit / Wabbastang

"Это настоящая борьба. В мужских туалетах нужны пеленальные столики"

Фото Reddit / mk4rim

"Мой друг-строитель пришел на работу с маникюром, который ему сделала его 4-летняя дочь"

Фото Reddit / Timoris

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"Моя 6-летняя дочь несколько месяцев просила ирокез, как у папы. Сегодня я сделал это. Мой ребенок – настоящая разбойница"

Фото Reddit / KiltedRonin

"Всю жизнь он был окружен женщинами, и вот наконец-то у него появились сыновья, которых он всегда хотел"

Фото Reddit / kendall_rose98

"Моя дочь показала мне это. Она записывает цифру, когда ей становится скучно. Тогда я нашел свой очень старый блокнот"

Фото Reddit / Bornahallac

"Это называется "Кнопка объятий". Моя дочь ненавидит быть вдали от меня, поэтому ее воспитатель рисует это на наших руках каждый раз, когда я привожу ее в садик. Когда мы нажимаем на нее, мы словно обнимаем друг друга"