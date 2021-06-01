Рік тому Джо Грізамор з Міннесоти вже потрапив до Книги рекордів Гіннеса: його ірокез тоді сягав 107 сантиментів. На той момент це був найвищий ірокез у світі. Проте американець вирішив не зупинятись на одній вершині – і вийти на новий рівень, якого іншим фанатам такої зачіски ще потрібно постаратись досягнути.
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Джо не стригся з 2013 року, тож відростити ще довше волосся для нового рекорду було нескладно. А от щоб вкласти волосся такої довжини в ідеальний правильний ірокез, йому знадобилась допомога мами та перукарки з 30-річним досвідом Кей Джеттман. До неї ж Джо звертався й минулого разу, тож жінка погодилась і на нову авантюру.
Кей Джеттман і Джо Грізамор / Фото TikTok guinnessworldrecords
Вони використали ту саму техніку, що й минулого разу: Джеттман зачісувала волосся доверху поступово, шар за шаром, тоді наносила спеціальний спрей і сушила феном. У цей час чоловік мав сидіти на підлозі нерухомо, а його мати стояла на стільчику та підтримувала волосся зверху, аж поки воно не буде стійким.
Процес створення зачіски / Фото TikTok guinnessworldrecords
За правилами Книги рекордів Гіннеса, зачіску не повинні підтримувати ніякі додаткові конструкції, крім засобів для укладки волосся. Кей Джеттман виявилась справжньою експерткою з ірокезів, адже для такої зачіски їй знадобилось всього лиш 45 хвилин і неповна банка лаку для волосся.
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Чоловік встановив світовий рекорд / Фото скріншот з відео KARE 11
Джо згадує, що його дружина, Лаура, спочатку скептично поставилась до цієї витівки, проте він стояв на своєму:
Лаура хотіла, щоб я був не таким самовпевненим і не йшов на другий рекорд. Проте я зрозумів: якщо існує така можливість, то я хочу це здійснити,
– каже чоловік
Він також зізнається, що не збирається зістригати своє волосся після того, як встановив світовий рекорд. Йому подобається бути помітним у натовпі, до того ж така зачіска дуже подобається його дружині.
Повне відео процесу створення такої зачіски, можна подивитись тут: