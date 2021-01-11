Не будь "лінивою ковбаскою": 6 порад, як безболісно повернутися до роботи після свят
Все у світі має свій кінець. Ось і новорічні та різдвяні вихідні завершились – пора повертатися до звичного життя. Як вийти з режиму мандаринок і пампушків та бадьоро увійти в роботу – розповідаємо на Life 24.
Нічого дивного в тому, що перші дні роботи після довгих вихідних дещо складні. Хочеться ще повалятися хоча б один день. Але нічого вже не зробиш – треба працювати.
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Life 24 вам у цьому допоможе: ми підготували кілька крутих порад, які дозволять легко увійти в режим роботи.
Зробіть лад на робочому столі
Поскладайте усе, що назбиралося за попередні дні: папки, документи, дрібні папірчики. Те саме зробіть із комп’ютером чи ноутбуком: видаліть непотрібні програми, зображення та файли, які займають місце на робочому столі. Значно приємніше працювати, коли всюди чисто та акуратно.
Приберіть свій робочий стіл / Фото Pixabay
Подивіться на календар
Оцініть, що на вас очікує в робочі дні. Нагадайте собі про усі зустрічі, дзвінки та збори, які відбудуться в найближчий час. Так ви зможете без поспіху до них підготуватися.
Складіть список справ
Коли все заплановано, робота йде значно легше. Тому запишіть собі на листочку чи в блокнотику список справ, які варто зробити у перші дні після вихідних. Розставте під кожним пунктом пріоритетність та приступайте до роботи.
Визначте, які завдання вам потрібно зробити в найближчі дні / Фото Pixabay
Багатозадачність – не варіант
Не варто надриватися над кількома завданнями одразу. Якщо різко візьметеся за 2-3 справи одночасно, то є ризик погано їх виконати.
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Зауважте, ви щойно повернулися після довгих вихідних. Зараз головне – вдало увійти в робочий ритм. Виконайте одне найважливіше завдання. Після цього переходьте до іншого.
Уникайте багатозадачності в перші робочі дні / Фото Pixabay
Забираємо речі, які відволікають
Основний кандидат на прощання – соціальні мережі. Забудьте про них під час роботи. Один необережний клік може перетворитися на довге і непотрібне гортання стрічки. Ви ще встигнете поставити свої лайки: можна виділити час на соціалки після роботи або на обіді.
Краще зосередьтеся на важливих завданнях, а вже потім дозвольте собі відпочити. Та не перетворюйтесь у робота. Якщо мозок трішки втомився – візьміть кілька хвилин перерви. Подихайте свіжим повітрям чи випийте каву із колегами. Дрібне перезавантаження завжди допомагає в роботі.
Не розважайтеся в соцмережах на роботі / Фото Pixabay
Дайте собі трохи часу, щоб звикнути
Після вихідних може набратися дуже багато різних завдань. Але навчіться витримувати баланс: є робота, а ще – життя. Якщо ви одразу після вихідних будете затримуватися в офісі, це погано вплине на емоційний стан. Тому давайте без надмірних навантажень.
Визначте необхідний час, який вам потрібен, щоб звикнути до роботи. Звісно, це не 1-2 місяці, а кілька днів. За цей перехідний період дозвольте собі певні поблажки, які допоможуть швидко увійти в стрій.
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