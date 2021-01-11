Все у світі має свій кінець. Ось і новорічні та різдвяні вихідні завершились – пора повертатися до звичного життя. Як вийти з режиму мандаринок і пампушків та бадьоро увійти в роботу – розповідаємо на Life 24.

Нічого дивного в тому, що перші дні роботи після довгих вихідних дещо складні. Хочеться ще повалятися хоча б один день. Але нічого вже не зробиш – треба працювати.

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Life 24 вам у цьому допоможе: ми підготували кілька крутих порад, які дозволять легко увійти в режим роботи.

Зробіть лад на робочому столі

Поскладайте усе, що назбиралося за попередні дні: папки, документи, дрібні папірчики. Те саме зробіть із комп’ютером чи ноутбуком: видаліть непотрібні програми, зображення та файли, які займають місце на робочому столі. Значно приємніше працювати, коли всюди чисто та акуратно.

Приберіть свій робочий стіл / Фото Pixabay

Подивіться на календар

Оцініть, що на вас очікує в робочі дні. Нагадайте собі про усі зустрічі, дзвінки та збори, які відбудуться в найближчий час. Так ви зможете без поспіху до них підготуватися.

Складіть список справ

Коли все заплановано, робота йде значно легше. Тому запишіть собі на листочку чи в блокнотику список справ, які варто зробити у перші дні після вихідних. Розставте під кожним пунктом пріоритетність та приступайте до роботи.

Визначте, які завдання вам потрібно зробити в найближчі дні / Фото Pixabay

Багатозадачність – не варіант

Не варто надриватися над кількома завданнями одразу. Якщо різко візьметеся за 2-3 справи одночасно, то є ризик погано їх виконати.

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Зауважте, ви щойно повернулися після довгих вихідних. Зараз головне – вдало увійти в робочий ритм. Виконайте одне найважливіше завдання. Після цього переходьте до іншого.

Уникайте багатозадачності в перші робочі дні / Фото Pixabay

Забираємо речі, які відволікають

Основний кандидат на прощання – соціальні мережі. Забудьте про них під час роботи. Один необережний клік може перетворитися на довге і непотрібне гортання стрічки. Ви ще встигнете поставити свої лайки: можна виділити час на соціалки після роботи або на обіді.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Краще зосередьтеся на важливих завданнях, а вже потім дозвольте собі відпочити. Та не перетворюйтесь у робота. Якщо мозок трішки втомився – візьміть кілька хвилин перерви. Подихайте свіжим повітрям чи випийте каву із колегами. Дрібне перезавантаження завжди допомагає в роботі.

Не розважайтеся в соцмережах на роботі / Фото Pixabay

Дайте собі трохи часу, щоб звикнути

Після вихідних може набратися дуже багато різних завдань. Але навчіться витримувати баланс: є робота, а ще – життя. Якщо ви одразу після вихідних будете затримуватися в офісі, це погано вплине на емоційний стан. Тому давайте без надмірних навантажень.

Визначте необхідний час, який вам потрібен, щоб звикнути до роботи. Звісно, це не 1-2 місяці, а кілька днів. За цей перехідний період дозвольте собі певні поблажки, які допоможуть швидко увійти в стрій.