Все в мире имеет свой конец. Вот и новогодние и рождественские выходные завершились – пора возвращаться к привычной жизни. Как выйти из режима мандаринок и бодро войти в работу – рассказываем на Life 24.

Ничего удивительного в том, что первые дни работы после длинных выходных несколько сложны. Хочется еще поваляться хотя бы один день. Но ничего уже не сделаешь – надо работать.

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Life 24 вам в этом поможет: мы подготовили несколько крутых советов, которые позволят легко войти в режим работы.

Сделайте порядок на рабочем столе

Сложите все, что накопилось за предыдущие дни: папки, документы, мелкие бумажки. То же сделайте с компьютером или ноутбуком: удалите ненужные программы, изображения и файлы, которые занимают место на рабочем столе. Гораздо приятнее работать, когда везде чисто и аккуратно.​

Уберите свой рабочий стол / Фото Pixabay

Посмотрите на календарь

Оцените, что вас ожидает в рабочие дни. Напомните себе о всех встречах, звонках и сборах, которые состоятся в ближайшее время. Так вы сможете не спеша к ним подготовиться.

Составьте список дел

Когда все запланировано, работа идет значительно легче. Поэтому запишите себе на листочке или в блокнотике список дел, которые стоит сделать в первые дни после выходных. Расставьте под каждой пунктом приоритетность и приступайте к работе.

Определите, какие задачи вам нужно сделать в ближайшие дни / Фото Pixabay

Многозадачность – не вариант

Не стоит надрываться над несколькими задачами сразу. Если резко возьметесь за 2-3 дела одновременно, то есть риск плохо их выполнить.

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Заметьте, вы только что вернулись после длинных выходных. Сейчас главное – удачно войти в рабочий ритм. Выполните одно важное задание. После этого переходите к другому.

Избегайте многозадачности в первые рабочие дни / Фото Pixabay

Убираем вещи, которые отвлекают

Основной кандидат на прощание – социальные сети. Забудьте о них во время работы. Один неосторожный клик может превратиться в долгое и ненужное пролистывания ленты. Вы еще успеете поставить свои лайки: можно выделить время на социалки после работы или на обеде.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Лучше сосредоточьтесь на важных задачах, а потом позвольте себе отдохнуть. Но не становитесь роботом. Если мозг немного устал – возьмите несколько минут перерыва. Подышите свежим воздухом или выпейте кофе с коллегами. Мелкая перезагрузка всегда помогает в работе.​

Не развлекайтесь в соцсетях на работе / Фото Pixabay​

Дайте себе немного времени, чтобы привыкнуть

После выходных может набраться очень много различных задач. Но научитесь выдерживать баланс: есть работа, а еще – жизнь. Если вы сразу после выходных будете задерживаться в офисе, это плохо повлияет на эмоциональное состояние. Поэтому давайте без чрезмерных нагрузок.​

Определите необходимое время, которое вам нужно, чтобы привыкнуть к работе. Конечно, это не 1-2 месяца, а несколько дней. За этот переходный период позвольте себе определенные поблажки, которые помогут быстро войти в строй.