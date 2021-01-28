Не картини чи фото: 9 оригінальних варіантів прикрасити стіну, щоб ваші гості були вражені

Неважливо, наскільки стильно виглядає ваша квартира - голі стіни створюють враження, ніби ремонт ще не закінчили. За допомогою незвичайного декору ви можете додати приміщенню індивідуальності та затишку.

Джерело: 24 канал

Ми підібрали для вас 9 цікавих сучасних рішень, як декорувати порожні стіни. Вам не знадобиться багато коштів та часу для цього – зате ви ще довго будете насолоджуватись затишком вашого помешкання.

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Галерея із дзеркал

Дзеркала не тільки візуально збільшують простір, а й можуть слугувати цікавим елементом інтер'єру. Проявіть креативність і замість того, щоб повішати одне дзеркало, створіть цілу композицію із дзеркал різного розміру і навіть форми. Таке панно добре буде виглядати у будь-якій кімнаті.

Створіть справжню дзеркальну композицію на своїй стіні / Фото pinterest

Великий настінний годинник

Можна просто купити готовий механізм, а "цифри" придумати самому: до прикладу, з книг, назви яких починаються на певну цифру. Або ж купіть готовий варіант такого гігантського годинника. Вони не коштують дорого, а виглядають дуже ефектно та заповнюють велику площу порожнього простору.

Стильний варіант годинника / Фото timelike

Металічна решітка

Це не тільки стильне, а й багатофункціональне рішення: на цього можна вішати декоративні дрібнички, фото, кріпити списки з покупками чи завданнями. Таку решітку можна використовувати як мудборд для візуалізації власних бажань або ж зручне місце для зберігання невеликих речей.

Настінні органайзери на будь-який смак / Фото megatorg, ozali

Макраме-панно

Це яскрава та незвична деталь інтер'єру, яка все більше набуває популярності. Справжній тренд у світі хенд-мейду. Таке панно можна замовити у майстринь на будь-який смак та повішати у кімнаті на грубу гілку – така унікальна річ виглядатиме як із картинки у пінтересті!

Стильна адаптація традиційного мистецтва / Фото macramountains

Невеликі деталі з макраме / Фото hogaki

Мінімалістичні полиці

Звичайні дерев'яні полиці можуть здатися занадто громіздкими та дуже притягувати увагу. Оберіть полиці у тон стін, дуже тонкі або скляні – нехай складається враження, що книги чи інші речі немов просто висять у повітрі.

Спробуйте варіант полиць, які б не виділялись/ Фото Pexels

Велика карта світу

Така дерев'яна велика карта світу буде екологічною та мінімалістичною прикрасою для помешкання, яка чудово впишеться у будь-який інтер'єр. Це також чудовий подарунок друзям, які полюбляють подорожувати, адже така річ повністю відображатиме їх вподобання.

Деталь, яка точно приверне увагу / Фото @plywoodstory

Композиції з моху

Не дивуйтесь – це зовсім не схоже на звичайний мох, яким вкрите каміння чи дерева у лісі, а яскравий декор для вашої кімнати. Це спеціальний стабілізований мох, який поміщають у дерев'яні чи бетонні горщики.

Незвичайний елемент декору / Фото pinterest

Він не вимагає догляду і може слугувати вам довгі роки. Повішайте кілька таких стильних горщиків на стіні – і ваші гості точно будуть здивовані незвичайній прикрасі!

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Стікери

Декоративні наклейки можуть підтримати загальний стиль інтер'єру або ж стати яскравим елементом. Вони перетворять безлику однотонну стіну на справжній витвір мистецтва. До того ж на ринку дуже великий вибір таких наклейок, і ви можете змінювати їх хоч кожен місяць, адже вони легко знімаються.

Природні мотиви на стікерах / Фото designstickers

Наклейка у вигляді кристалічної решітки / Фото apelsin

Плетені кошики

Якщо порцелянові тарілки на стінах виглядають дещо старомодно, то плетені кошики – це сучасний цікавий варіант у стилі бохо. Доберіть кілька різноманітних варіантів різного кольору чи з візерунками та створіть композицію, що додадуть вашому приміщенню затишку.