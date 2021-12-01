Це відео встигло стати вірусним, і вже багато дівчат спробували цю "новинку". У чому особливість такого експерименту та що з цього вийшло, розповідаємо далі.

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Дівчина не мила голову 7 днів

Дівчина вирішила випробувати на собі новий тренд тіктоку і відмовилась від миття голови на 7 днів. Це мало б допомогти їй відновити волосся. Такою порадою поділилась косметологиня у своєму тіктоці. Вона закликає дівчат раз на кілька місяців проводити детокс для волосся та відмовлятись на тиждень не лише від миття голови, а й від інших засобів, зокрема й сухих шампунів.

Це допомагає відновити природні жири шкіри голови. Після тривалої перерви потрібно ретельно промити волосся очищувальним шампунем, щоб позбутись бруду і надлишків жиру.



Не мила голову 7 днів / Фото POPSUGAR

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Користувачка була приємно здивована результатом, проте сам процес її неабияк дратував. Вона звикла мити голову кожні 5 днів і при цьому використовувати сухий шампунь вже на 3 день. Тому для неї такий експеримент став справжнім випробуванням, а на 6 день вона взагалі забула, що таке чисте волосся.

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Для очищення вона обрала шампунь без глютену, наповнений екстрактом листя розмарину, олією чайного дерева та гамамелісу для очищення волосся та видалення небажаного жиру, а також кокосової олії для зволоження. Після цього дівчина приступила до висушування волосся і на цьому етапі помітила, як воно змінилось. Результат був дивовижним, адже волосся здавалось легким, пружним та чистим.