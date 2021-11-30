Краще взагалі не порівнювати себе з іншими людьми з соцмереж. Це зазвичай не найкраща ідея. Так, одна американка після регулярного проводження часу в інстаграмі почала комплексувати, що некрасиво виглядає. Як результат – вона аж 5 разів збільшувала свої губи упродовж двох років.

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Усі ми красиві! У цьому ніколи не можна сумніватися. А героїні нашої добірки доводять, що можна розкішно виглядати навіть на найбільш невдалих фото. У цьому дійсно щось є! Оцініть ці несподівані перевтілення.

Ідеально!

Фото reddit spitguurl

"Так, це справді я"

Фото reddit KaleidoKitty

"Мене не зупинити"

Фото reddit tootyfruitysummerluv

Вау!

Фото reddit westcoast_pixie

Який погляд!

Фото reddit Tarrizard

Чудово!

Фото reddit lexi_g17

"Люблю робити це зі своїми очима"

Фото reddit car_stuff123

"Моя мила дівчина"

Фото reddit jffleisc

Це просто прекрасно!

Фото reddit victoriaisle

Оце так!

Фото reddit MattandMarci