Краще взагалі не порівнювати себе з іншими людьми з соцмереж. Це зазвичай не найкраща ідея. Так, одна американка після регулярного проводження часу в інстаграмі почала комплексувати, що некрасиво виглядає. Як результат – вона аж 5 разів збільшувала свої губи упродовж двох років.
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Усі ми красиві! У цьому ніколи не можна сумніватися. А героїні нашої добірки доводять, що можна розкішно виглядати навіть на найбільш невдалих фото. У цьому дійсно щось є! Оцініть ці несподівані перевтілення.
Ідеально!
Фото reddit spitguurl
"Так, це справді я"
Фото reddit KaleidoKitty
"Мене не зупинити"
Фото reddit tootyfruitysummerluv
Вау!
Фото reddit westcoast_pixie
Який погляд!
Фото reddit Tarrizard
Чудово!
Фото reddit lexi_g17
"Люблю робити це зі своїми очима"
Фото reddit car_stuff123
"Моя мила дівчина"
Фото reddit jffleisc
Це просто прекрасно!
Фото reddit victoriaisle
Оце так!
Фото reddit MattandMarci