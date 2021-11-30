Лучше вообще не сравнивать себя с другими людьми из соцсетей. Это обычно не самая лучшая идея. Так, одна американка после регулярного времяпрепровождения в инстаграме начала комплексовать, что некрасиво выглядит. Как результат – она аж 5 раз увеличивала свои губы в течение двух лет.
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Все мы красивы! В этом никогда нельзя сомневаться. А героини нашей подборки доказывают, что можно роскошно смотреться даже на самых неудачных фото. В этом действительно что-то есть! Оцените эти неожиданные перевоплощения.
Идеально!
Фото reddit spitguurl
"Да, это действительно я"
Фото reddit KaleidoKitty
"Меня не остановить"
Фото reddit tootyfruitysummerluv
Вау!
Фото reddit westcoast_pixie
Какой взгляд!
Фото reddit Tarrizard
Прекрасно!
Фото reddit lexi_g17
"Люблю делать это со своими глазами"
Фото reddit car_stuff123
"Моя милая девушка"
Фото reddit jffleisc
Это просто великолепно!
Фото reddit victoriaisle
Вот это да!
Фото reddit MattandMarci