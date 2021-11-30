Лучше вообще не сравнивать себя с другими людьми из соцсетей. Это обычно не самая лучшая идея. Так, одна американка после регулярного времяпрепровождения в инстаграме начала комплексовать, что некрасиво выглядит. Как результат – она аж 5 раз увеличивала свои губы в течение двух лет.

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Все мы красивы! В этом никогда нельзя сомневаться. А героини нашей подборки доказывают, что можно роскошно смотреться даже на самых неудачных фото. В этом действительно что-то есть! Оцените эти неожиданные перевоплощения.

Идеально!

Фото reddit spitguurl

"Да, это действительно я"

Фото reddit KaleidoKitty

"Меня не остановить"

Фото reddit tootyfruitysummerluv

Вау!

Фото reddit westcoast_pixie

Какой взгляд!

Фото reddit Tarrizard

Прекрасно!

Фото reddit lexi_g17

"Люблю делать это со своими глазами"

Фото reddit car_stuff123

"Моя милая девушка"

Фото reddit jffleisc

Это просто великолепно!

Фото reddit victoriaisle

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Вот это да!

Фото reddit MattandMarci