Як би ви не дотримувались здорового харчування вдень, а ввечері усіх чомусь тягне до холодильника. Після першого шматка зупинитись важко, а далі - переїдання, важкість у шлунку й відсутність апетиту зранку. Чому так відбувається?

Дієтологиня Тетяна Лакуста вважає, що не можна забороняти собі їсти ввечері, головне добирати правильні продукти й порції. Вона розповіла про причини такого шаленого апетиту вночі й поділилась рецептом корисної та дуже смачної вечері.

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Чому так хочеться їсти ввечері

Це відбувається через те, що ми неправильно розподіляємо свої прийоми їжі вдень. Тому утворюється коло, яке так важко розірвати. Дієтологиня називає кілька причин: "

Це обумовлено нашими звичками, нашою роботою, стресовим навантаженням, надмірним освітленням у вечірній час.

Ось як це відбувається:

Зранку багато людей так поспішають на роботу, що зовсім забувають їсти. Тому й не дивно, що перед сном рука так і тягнеться до їжі: "Ввечері з'їдаємо забагато калорій, компенсуючи неправильно розподілений калораж, емоції, втому," – розповідає Тетяна Лакуста. А чим більше ви з'їсте увечері, тим гірший у вас апетит зранку. "Так формується порочне коло неправильного розподілу їжі серед дня", – зазначає експертка.

Перш за все не варто пропускати сніданок / Фото Unsplash

Тому дієтологиня перш за все радить слідкувати за харчуванням вдень і не пропускати прийоми їжі. А ще – подумати, чи не заїдаєте ви ввечері стрес від важкого дня:

Розберіться з бажанням їсти багато й смачно на вечерю – чи немає емоційної причини переїдання, адже часто це одна з головних причин вечірніх рясних прийомів їжі.

А якщо вам все ж хочеться втамувати голод увечері, то дієтологиня підготувала для вас корисний рецепт вечері.

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Салат з яйцями та запеченою картоплею

Що знадобиться

Огірок – 100 грамів

Листя салату – 30 грамів

Цибуля ріпчаста – 30 грамів

Картопля запечена – 150 грамів

Кріп – пару гілочок

Спаржева квасоля – 100 грамів

Оливкова олія – 5 мілілітрів

Сіль і перець за смаком

Діжонська гірчиця – 1 чайна ложка

Лимонний сік – 1 столова ложка

Як приготувати⠀

Запекти картоплю, змастивши трохи маслом, дати їй охолонути. Поки запікається картопля, відварити яйця. Спаржеву квасолю занурити у киплячу воду на 3-5 хвилин. Дістати, покласти остигати. Порізати цибулю, огірок, листя салату, зверху викласти остиглі яйця, спаржеву квасолю, картоплю. Змішати кріп, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець, додати при потребі води. Полити цим соусом салат.

КБЖУ:

Білків – 17,6

Жирів – 18.5

Вуглеводів – 35

Кілокалорій – 370