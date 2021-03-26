Без ночных перееданий: рецепт вкусного и здорового ужина от диетолога
Как бы вы ни придерживались здорового питания днем, а вечером всех почему-то тянет к холодильнику. После первого куска остановиться трудно, а дальше - переедание, тяжесть в желудке и отсутствие аппетита утром. Почему так происходит?
Источник:инстаграм Татьяны Лакусты
Диетолог Татьяна Лакуста считает, что нельзя запрещать себе есть вечером, главное подбирать правильные продукты и порции. Она рассказала о причинах такого бешеного аппетита ночью и поделилась рецептом полезной и очень вкусного ужина.
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Почему так хочется есть вечером
Это происходит потому, что мы неправильно распределяем свои приемы пищи днем. Поэтому образуется круг, так трудно разорвать. Диетолог называет несколько причин:
Это обусловлено нашими привычками, нашей работой, стрессовым нагрузкам, чрезмерным освещением в вечернее время.
Вот как это происходит:
- Утром многие так спешат на работу, что совсем забывают поесть. Поэтому неудивительно, что перед сном рука так и тянется к пище: "Вечером едим избыток калорий, компенсируя неправильно распределенный калораж, эмоции, усталость", – рассказывает Татьяна Лакуста.
- А чем больше вы съедите вечером, тем хуже у вас аппетит утром. "Так формируется порочный круг неправильного распределения еды среди дня", – отмечает эксперт.
Прежде всего не стоит пропускать завтрак / Фото Unsplash
Поэтому диетолог прежде всего советует следить за питание днем и не пропускать приемы пищи. А еще – подумать, не заедаете ли вы вечером стресс от тяжелого дня
Разберитесь с желанием съедать много и вкусно на ужин – нет ли эмоциональной причины переедания, так как зачастую это одна из главных причин вечерних обильных приемов пищи.
А если вам все же хочется утолить голод вечером, то диетолог подготовила для вас полезный рецепт ужина.
Салат с яйцами и запеченным картофелем
Что понадобится
- Огурец – 100 грамм
- Листья салата – 30 грамм
- Лук репчатый – 30 грамм
- Картофель запеченный – 150 грамм
- Укроп – пару веточек
- Спаржевая фасоль – 100 грамм
- Оливковое масло – 5 миллилитров
- Соль и перец по вкусу
- Дижонская горчица – 1 чайная ложка
- Лимонный сок – 1 столовая ложка
Как приготовить ⠀
- Запечь картофель, смазав немного маслом, дать ему охладиться. Пока запекается картофель, отварить яйца.
- Спаржевую фасоль окунуть в кипящую воду на 3-5 минут. Достать, положить остывать.
- Порезать репчатый лук, огурец, листья салата, сверху выложить остывшие яйца, спаржевую фасоль, картофель.
- Смешать укроп, горчицу, лимонный сок, соль, перец, добавить при потребности воды. Полить в качестве соуса салат.
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