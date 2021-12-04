Цим нареченим, звісно, доля усміхнулася, хоч трішки з них пожартувала. Вони пережили курйозні невдачі перед власним весіллям чи вже на самому святі, але гідно з ними справилися! Та було нелегко…

Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка

Перекинули тортик на самому весіллі

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Дівчина пофарбувала волосся перед своїм весіллям. Вона забула одягнути рукавички

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Це не наречена. А просто гостя на весіллі

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Що замовляли – що отримали

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Розклеїлося взуття саме перед весіллям

Фото reddit MeatyClaws55

Десерти, які перевозили на весілля у машині

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Запустили салют на весіллі, а в приміщенні погана вентиляція

Фото reddit Oscarinnn

"Сходив в барбершоп перед весіллям"

Фото reddit jasonwray

В молодят пробилось колесо перед весіллям

Фото reddit We_Rate_Wolfdogs

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

"До весілля залишилося менше ніж 24 години"

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