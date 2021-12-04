Этим молодоженам, конечно, судьба улыбнулась, хоть и немного с них пошутила. Они пережили курьезные неудачи перед собственной свадьбой или уже на самом празднике, но достойно с ними справились! Но было нелегко…
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Перевернули тортик на самой свадьбе
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Девушка красила волосы перед собственной свадьбой. Она забыла одеть перчатки
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Это не невеста. А просто гостя на свадьбе
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Что заказывали – что получили
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Расклеилась обувь именно перед свадьбой
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Десерты, которые перевозили на свадьбу в машине
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Запустили салют на свадьбе, а в помещении плохая вентиляция
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"Сходил в барбершоп перед свадьбой"
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У молодоженов пробилось колесо перед свадьбой
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"До свадьбы осталось менее 24 часов"
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