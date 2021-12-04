Этим молодоженам, конечно, судьба улыбнулась, хоть и немного с них пошутила. Они пережили курьезные неудачи перед собственной свадьбой или уже на самом празднике, но достойно с ними справились! Но было нелегко…

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Перевернули тортик на самой свадьбе

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Девушка красила волосы перед собственной свадьбой. Она забыла одеть перчатки

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Это не невеста. А просто гостя на свадьбе

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Что заказывали – что получили

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Расклеилась обувь именно перед свадьбой

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Десерты, которые перевозили на свадьбу в машине

Фото reddit louai_sy

Запустили салют на свадьбе, а в помещении плохая вентиляция

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"Сходил в барбершоп перед свадьбой"

Фото reddit jasonwray

У молодоженов пробилось колесо перед свадьбой

Фото reddit We_Rate_Wolfdogs

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

"До свадьбы осталось менее 24 часов"

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