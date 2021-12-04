Не пощастило: 10 курйозних невдач, які шокували наречених
4 грудня 2021 , 12:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Весілля – один із найвідповідальніших днів в житті. Його настільки ретельно планують, що все зазвичай йде за планом. Але так буває не завжди…
Цим нареченим, звісно, доля усміхнулася, хоч трішки з них пожартувала. Вони пережили курйозні невдачі перед власним весіллям чи вже на самому святі, але гідно з ними справилися! Та було нелегко…
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Перекинули тортик на самому весіллі
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Дівчина пофарбувала волосся перед своїм весіллям. Вона забула одягнути рукавички
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Це не наречена. А просто гостя на весіллі
Фото reddit Ladeboobop
Що замовляли – що отримали
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Розклеїлося взуття саме перед весіллям
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Десерти, які перевозили на весілля у машині
Фото reddit louai_sy
Запустили салют на весіллі, а в приміщенні погана вентиляція
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"Сходив в барбершоп перед весіллям"
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"До весілля залишилося менше ніж 24 години"
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