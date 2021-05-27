Не пощастило: 15 кулінарних провалів, які розвеселять усіх – кумедні фото

27 травня 2021 , 07:18
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Джерело:

24 канал

Ці люди хотіли здивувати своїх рідних та коханих смачненькою несподіванкою. Вони дуже старалися, але все пішло не за планом і вийшла справжня катастрофа!

Кулінарити не так легко, як здається. Ніби все робите за рецептом, не забуваєте про нюанси, а все одно виходить щось не те. Герої нашої добірки прекрасно знають, що це таке. Вони спробували зробити кулінарний шедевр, а потім ще довго відмивали його від сковорідки та іншого посуду.

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Це мав бути рис

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Ось де пропав ніж!

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"Я чітко дотрималася рецепту, але вийшло ось таке"

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"Хотів приготувати карамель. Тепер вона схожа на вулкан"

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Упс...

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Молоко повсюди!

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Гарячий обід

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"Що я хотіла – що вийшло"

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"Зрозуміла, чому я довго не користувалася цією штукою"

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На це боляче дивитися...

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"Оце ідеальний сирник для ворога. Там пише: "Гарного дня"

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Цікаво, що це було?

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Кумедненько

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"Це виглядає кумедно, доки така ж ситуація не станеться з тобою"

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Автор: Петро Синєокий