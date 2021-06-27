Романтична вечеря чи легкий сніданок у ліжко – це завжди прекрасна ідея. Але ніхто не застрахований від ляпів. Перед вами добірки кумедних кулінарних конфузів, які обов’язково піднімуть вам настрій!
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"Як мені стати кондитером, якщо я навіть тісто для печива не можу зробити?"
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Дівчина відвернулася на хвилину, а котик вже зробив свою справу
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"Головні новини дня: місцевий дурник перекинув спагетті на ліжку"
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"Друг написав, що випадково замість рукава для запікання курки купив пакет із маринадом"
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Трішки поперчити і буде смачно!
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Пекельне м’ясце
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"Останні кілька днів борюся з мурахами на кухні. Нещодавно забув перевірити коробку з пластівцями. Ці маленькі коричневі штучки – мурахи, яких я вже випадково трішки скуштував"
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"Це вершина тупості. Я накрив м’ясо пластиковою кришкою і поставив в духовку. Я ж міг спалити весь дім!"
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"Лазанья, яку я приготувала на обід"
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"Це був наш десерт..."
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В нього явно було непросте життя...
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