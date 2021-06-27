Романтический ужин или легкий завтрак в постель – это всегда прекрасная идея. Но никто не застрахован от ляпов. Перед вами подборки забавных кулинарных провалов, которые обязательно поднимут вам настроение!

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"Как мне стать кондитером, если я даже тесто для печенья не могу сделать?"

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Девушка отвернулась на минуту, а котик уже сделал свое дело

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"Главные новости дня: местный дурачок уронил спагетти на кровати"

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"Друг написал, что случайно вместо рукава для запекания курицы купил пакет с маринадом"

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Немного поперчить и будет вкусно!

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Отличная прожарка! Даже гриль удивлен

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"Последние несколько дней борюсь с муравьями на кухне. Недавно забыл проверить коробку с хлопьями. Эти маленькие коричневые штучки – муравьи, которых я случайно уже немного попробовал"

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"Это вершина тупости. Я накрыл мясо пластиковой крышкой и поставил в духовку. Я мог сжечь весь дом!"

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"Лазанья, которую я приготовила на обед"

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"Это был наш десерт..."

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У него явно была непростая жизнь...

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