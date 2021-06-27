Не пощастило: 15 людей, які знають, що таке справжній кулінарний провал – фото

27 червня 2021 , 11:08
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Джерело:

24 канал

Ці люди хотіли здивувати своїх коханих чимось смачненьким, але нічого не вдалося. Ніхто ці страви так і не їв, зате всі дружньо посміялися, адже вийшов справжній кулінарний провал.

Романтична вечеря чи легкий сніданок у ліжко – це завжди прекрасна ідея. Але ніхто не застрахований від ляпів. Перед вами добірки кумедних кулінарних конфузів, які обов’язково піднімуть вам настрій!

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Автор: Петро Синєокий