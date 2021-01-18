Бразильська візажистка вирішила, що звичайні нафарбовані губи – це не для неї і взялась експериментувати, надихаючись фільмами, книгами та навіть античними орнаментами.

30-річна Марсела лише рік тому захопилась макіяжем, проте вона вже створює дивовижні роботи і викладає їх на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка цікавиться мистецтвом, а її справжня пристрасть – кіно та книги у жанрах трилеру, жахів та нуару, а також – історія та музеї. Тому більшість її макіяжів асоціюються саме з цими жанрами.

Читайте також: Це просто магія: американська стилістка фарбує волосся у кольори Всесвіту – фото

Для такого креативного фейс-арту вона використовує незвичайні кольори, блискітки, намистини, листя, різноманітну зелень, наліпки, маленькі ланцюжки та багато іншого цікавого декору.

Жінка надихнулась книгою "Гобіт" для цього макіяжу

Як елегантно тут виглядає чебрець

Хто б міг подумати, що петрушку також можна використати для макіяжу?

На цей макіяж візажистку наштовхнула мрія відвідати Афіни

На цей макіяж жінку надихнули історії про поклоніння стародавніх єгиптян Апісу – божеству у вигляді чорного бика

Вишуканий макіяж у темних тонах з незвичайним аксесуаром

Ці кольори нагадують візажистці рослину "Венерину мухоловку"

А цей варіант – згадка візажистки про любов до кави одного з героїв серіалу "Твін Пікс"

Перлини виглядають по-справжньому розкішно

Новорічні мотиви навіть у макіяжі

Цей варіант також викликає у глядачів святковий настрій

Ще один похмурий макіяж, який асоціюється з таким стилем у музиці як важкий метал

Чарівна абстракція – феєрія фарб на губах

Поєднання ніжності та холодних, похмурих мотивів

Простий, проте оригінальний макіяж з пелюстками соняшнику

Усі фото: інстаграм-сторінка @blvckwvsvbi