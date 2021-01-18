Бразильская визажистка решила, что обычные накрашенные губы – это не для нее и взялась экспериментировать, вдохновляясь фильмами, книгами и даже античными орнаментами.

30-летняя Марсела только год назад увлеклась макияжем, однако она уже создает удивительные работы и выкладывает их на своей странице в инстаграме. Женщина интересуется искусством, а ее настоящая страсть – кино и книги в жанрах триллера, ужасов и нуара, а также – история и музеи. Поэтому большинство ее макияжей ассоциируются именно с этими жанрами.

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Для такого креативного фейс-арта она использует необычные цвета, блестки, бусины, листья, разнообразную зелень, наклейки, маленькие цепочки и много другого интересного декора.

Женщина вдохновилась книгой "Хоббит" для этого макияжа

Как элегантно здесь выглядит тимьян

Кто бы мог подумать, что петрушку можно использовать для макияжа?

На этот макияж визажистка натолкнула мечта посетить Афины

На этот макияж женщину вдохновили истории о поклонении древних египтян Апису – божеству в виде черного быка

Изысканный макияж в темных тонах с необычным аксессуаром

Эти цвета напоминают визажистке растение "Венерина мухоловка"

А этот вариант – упоминание визажистки о любви к кофе одного из героев сериала "Твин Пикс"

Жемчужины выглядят по-настоящему роскошно

Новогодние мотивы даже в макияже

Этот вариант также вызывает у зрителей праздничное настроение

Еще один мрачный макияж, который ассоциируется с таким стилем в музыке как тяжелый металл

Волшебная абстракция – феерия красок на губах

Сочетание нежности и холодных, мрачных мотивов

Простой, но оригинальный макияж с лепестками подсолнуха

Все фото: инстаграм-страница @blvckwvsvbi