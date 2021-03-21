Не впізнати: 15 жінок, які ризикнули змінити зачіску і не прогадали – фото

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Джерело:

Reddit

Не дарма кажуть, що нова зачіска може змінити людину до непізнаваності. Ці жінки були відкриті до нових експериментів і зістригли своє довге волосся. Оцініть такі неймовірні перевтілення – вони просто фантастичні!

Ми підготували для вас 15 прикладів, коли коротка зачіска ще більше підкреслила шарм красивих жінок. Надихаймося на зміни разом із Life 24!

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Сміливо!

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Яке красиве перевтілення!

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Дуже мило!

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"Нарешті я виглядаю так, як мені хочеться"

Фото Reddit

Прекрасні зміни!

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"Я це зробила!"

Фото Reddit

"Імпульсивне рішення… Але я зробила правильно!"

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Ого!

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Чудова зачіска на обох фото!

Фото Reddit

Дуже красиво!

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"Це було складне рішення, але я ризикнула"

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"Я нарешті це зробила!"

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Цікаво виглядає

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Вау!

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"Спробувала щось новеньке"

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