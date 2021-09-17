Звісно, нічого страшного не станеться, якщо людина й надалі вживатиме ці фрази. Та краще цього не робити: вони неправильно описують вино.

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"Кисленьке вино"

Якщо ви любитель десертних вин, то після того, як спробуєте Совіньйон Блан, воно здаватиметься “кисленьким”. Але ні. Тут частенько плутають два поняття: "кисле" та "кислотне". Вино не є кислим. Воно буває кислотним (особливо білі вина). Сомельє часто-густо по-різному описують такі вина: з яскравою кислотністю, хрусткою кислотністю тощо.

"Порадьте, будь ласка, якесь смачненьке вино"

Смачненьке вино – це дуже-дуже суб’єктивно. Комусь подобаються сухі вина, а хтось надає перевагу солоденьким десертним. Найкраще, що ви тут можете зробити – це визначитися зі своїми смаками. Можливо, вам хочеться легеньке або досить насичене вино. Або ж терпке… Але ні! Слово "терпке" теж не варто вживати. Чому? Дивіться далі.

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"Терпке"

Значно краще використовувати термін "танінність". Він переважно стосується червоних вин – у них відчувається ця терпкість. Таніни бувають дуже різними: від зелених (відчуття незрілості ягід) – до шовковистих (ідеально смакують у вині).

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"Сорт вина"

Тут все дуже просто. Сортів вин немає. Є сорти винограду, з якого роблять вино.

"Питке вино"

Деякі експерти рекомендують замінити цю фразу на "м’яке вино", "легке вино" чи навіть "гастрономічне вино". Це коректніше, ніж називати вино питким.