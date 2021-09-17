Конечно, ничего страшного не случится, если вы будете употреблять такие фразы. Но лучше этого не делать: они неправильно описывают вино.

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"Кисленькое вино"

Если вы любитель десертных вин, то Совиньон Блан будет казаться вам "кисленьким". На самом деле, это не так. Здесь часто путают два термина: "кислое" и "кислотное". Вино не является кислым. Оно бывает кислотным (особенно белые вина). Сомелье часто по-разному описывают такие вина: с яркой кислотностью, хрустящей кислотностью и тп.

"Посоветуйте, пожалуйста, какое-то вкусненькое вино"

Вкусненькое вино – это очень-очень субъективно. Кому-то нравятся сухие вина, а кто-то предпочитает сладкие десертные. Лучшее, что вы здесь можете сделать – это определиться со своими вкусами. Возможно, вам хочется легкое либо достаточно насыщенное вино. Или же терпкое... Но нет! Слово "терпкое" также не стоит употреблять. Почему? Смотрите далее.

Определите, что вы больше всего любите в вине / Фото Pexels

"Терпкое"

Намного лучше использовать термин "танинное". Он в основном касается красных вин – в них чувствуется эта вязкость. Танины бывают очень разными: от зеленых (ощущение незрелости ягод) – до шелковистых (очень деликатно присутствуют в вине).

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"Сорт вина"

Здесь все очень просто. Сортов вин нет. Есть сорта винограда, из которого делают вино.

"Питкое вино"

Некоторые эксперты рекомендуют заменить эту фразу на "мягкое вино", "легкое вино" или даже "гастрономичное вино". Это более корректно, чем называть вино питким.