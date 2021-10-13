Несіть гроші: наречена обурила рідню дивними вимогами перед весіллям

Жінка була шокована від незрозумілих вимог своєї сестри, яка збирається виходити заміж. Вона настільки цікаво все запланувала, що кожен член сім’ї мав би заплатити по кілька тисяч доларів.

Авторка поділилася своїми роздумами на розважальному ресурсі Reddit. Вона спершу намагалася зрозуміти її вчинок, але тепер просто відмовляється приходити на весілля. Адже сестра поставила ультиматум: або родичі роблять все так, як вона хоче; або їх не запрошують.

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"Моя сестра виходить заміж у січні. Вона вибрала одяг для кожного найближчого члена її сім’ї та сім’ї нареченого. Моє плаття – 350 доларів, костюм чоловіка – 290 доларів, плаття для дочки – 120 доларів, а для сина – костюм за 80 доларів. Окрім того, ми маємо оплатити проживання в готелі… Сімейна кімната там коштує 500 доларів. Я сказала, що це забагато. І ми не можемо собі цього дозволити", – написала авторка.

Жінка думала над тим, щоб не прийти на весілля. Та все-таки вони з чоловіком вирішили проігнорувати вимоги та відвідати свято. Але це був лише початок: наречена почала вимагати від кожного подарунок за 600 доларів, а ще – вся сім’я мала оплатити молодятам медовий місяць. Тут жінка вже не витримала.

Наречена хотіла, щоб рідні дали їй гроші ще йна медовий місяць / Фото Unsplash

Вона заявила, що мої батьки, мій чоловік та я повинні ще й оплатити їх медовий місяць. А це – 2,5 тисячі доларів. Одразу після цього я написала, що ми не йдемо на весілля, – завершує авторка.

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Жінка вважає, що, мабуть, відмовитися від весілля – було поганим рішенням. Адже після цього почався "справжній хаос" у їхній сім’ї. Попри це, користувачі Reddit переважно підтримали авторку: