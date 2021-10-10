Несподівані невдачі, які трапилися з людьми з самого ранку: 10+ кумедних фото
Джерело:Reddit
Зранку на вихідних так хочеться тепленької чашки кави чи чаю і просто трішки спокою, щоб добре проснутися. Особливо прикро, коли саме в цей чарівний момент з нами стаються несподівані невдачі.
З самого ранку не всім легко сконцентруватися. Саме тому в цей час дуже просто зробити якусь дурницю: зіпсувати сніданок надмірною кількістю перцю чи просто щось розбити. Випадковість, але неприємно. А інколи життя підкидає й гірші випробування. Один із героїв нашої добірки проснувся від того, що в його будинок в’їхав автомобіль…
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Поки прибереш, то вже проснешся
Фото reddit GoneFishing0
"Зайшов в гараж, щоб їхати на роботу. А тут частина даху впала на автомобіль"
Фото reddit JustAnOctopus
"Це мав бути мій сніданок..."
Фото reddit plackatack
"Забула поставити чашку, а кава вже почала текти"
Фото reddit EdMartin123
"Зранку незнайомець врізався в мій дім. Збитки на 24 тисячі доларів"
Фото reddit hfrte
І таке буває
Фото reddit deiwor
"Зранку побачила, що в пральній машині звідкись взявся брудний підгузок"
Фото reddit couldntdecidemyname
"Трішки" перцю не завадить!
Фото reddit scoobdrewЗвичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .
Доброго ранку!
Фото reddit FuzzyTwiguh92
Упс!
Фото reddit MeYouAndLondonToo
"Я дуже хотіла спати й випадково торкнулася волоссям до клейкої стрічки проти мух"
Фото reddit queendank