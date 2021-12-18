Ретельно вибирайте сусідів по квартирі! Цим хлопцям та дівчатам настільки набридли дивні "витівки" своїх сусідів, що вони сфотографували все і показали користувачам Reddit. Чесно кажучи, деяким людям можна давати звання "монстр побуту". Такі звички треба негайно викорінювати!
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"Я витратила стільки часу, щоб прибрати кухню..."
Фото reddit RareWolf34
"Фритюрниця колишнього сусіда"
Фото reddit Several-Airport
Сусід збирає сміття, щоб потім його посортувати
Фото reddit TROLL_CALIBER
Хлопець поставив свічку на телескоп сусіда...
Фото reddit Astrofluke
"Ввечері все було чистеньким. Але сусідка разом зі своїм хлопцем вирішила приготувати чилі о 3 ночі"
Фото reddit thetownslore
Цікава "колекція"
Фото reddit _audere
"Перед тим, як лягати спати, я все помила. Зранку побачила ось це"
Фото reddit LastNameHigby
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Сусід кладе свої брудні речі на чуже ліжко
Фото reddit justgettingold
Надпис "Не для Роберта". Але сусід не зупинився
Фото reddit ScruffleMcDufflebag