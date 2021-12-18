Ретельно вибирайте сусідів по квартирі! Цим хлопцям та дівчатам настільки набридли дивні "витівки" своїх сусідів, що вони сфотографували все і показали користувачам Reddit. Чесно кажучи, деяким людям можна давати звання "монстр побуту". Такі звички треба негайно викорінювати!

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"Я витратила стільки часу, щоб прибрати кухню..."

Фото reddit RareWolf34

"Фритюрниця колишнього сусіда"

Фото reddit Several-Airport

Сусід збирає сміття, щоб потім його посортувати

Фото reddit TROLL_CALIBER

Хлопець поставив свічку на телескоп сусіда...

Фото reddit Astrofluke

"Ввечері все було чистеньким. Але сусідка разом зі своїм хлопцем вирішила приготувати чилі о 3 ночі"

Фото reddit thetownslore

Цікава "колекція"

Фото reddit _audere

"Перед тим, як лягати спати, я все помила. Зранку побачила ось це"

Фото reddit LastNameHigby

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Сусід кладе свої брудні речі на чуже ліжко

Фото reddit justgettingold

Надпис "Не для Роберта". Але сусід не зупинився

Фото reddit ScruffleMcDufflebag