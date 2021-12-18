Тщательно выбирайте соседей по квартире! Этим ребятам настолько надоели странные "проделки" своих соседей, что они сфотографировали все и показали пользователям Reddit. Честно говоря, некоторым людям можно давать звание "монстр быта". Такие привычки нужно немедленно искоренять!

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"Я потратила столько времени, чтобы убрать кухню..."

Фото reddit RareWolf34

"Фритюрница бывшего соседа"

Фото reddit Several-Airport

Сосед собирает мусор, чтобы потом его посортировать

Фото reddit TROLL_CALIBER

Парень поставил свечу на телескоп соседа.

Фото reddit Astrofluke

"Вечером все было чистеньким. Но соседка вместе со своим парнем решила приготовить чили в 3 часа ночи"

Фото reddit thetownslore

Интересная "коллекция"

Фото reddit _audere

"Перед тем, как ложиться спать, я все помыла. Утром увидела вот это"

Фото reddit LastNameHigby

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Сосед кладет свои грязные вещи на чужую кровать

Фото reddit justgettingold

Надпись "Не для Роберта". Но сосед не остановился

Фото reddit ScruffleMcDufflebag