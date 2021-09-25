Промо-фотографію свого бюстгальтера компанія Lounge Underwear розмістила в інстаграмі. Щоб люди краще побачили дизайн ліфчика, вони просто збільшили частину фотографії.

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Але це була не найкраща ідея. Багато людей із соцмереж спершу подумали, що в моделі просто такі груди. Це неабияк їх здивувало. До прикладів, один з твітів на цю тему набрав понад 33 тисячі вподобань.

Я думала, що у дівчини на рекламі просто такі груди. Але очевидно, що компанія просто зробила так, щоб ми могли побачити мереживо.

Люди були збентежені від такої реклами / Скриншот твітер jen

Натомість модель, яка брала участь у цій рекламі, зовсім не хвилюється через цю надмірну увагу до себе. Дівчину лише розвеселила ця кумедна ситуація.

Я цілком розумію, що компанія збиралася виділити візерунок на бюстгальтері. Але, можливо, було б краще розмістити інше фото. Утім, я добре посміялася, коли взнала про цю ситуацію, – розповіла модель.

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В компанії теж жартома відреагували на невеликий прокол.

Ви думали, що ваш понеділок був поганим? Спробуйте прийти в офіс і взнати, що ви стали популярними через те, що дизайнери зробили ляп, – написали представники компанії у твітері.