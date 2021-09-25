Промо-фотографию своего бюстгальтера компания Lounge Underwear разместила в инстаграме. Чтобы люди лучше увидели дизайн лифчика, они просто увеличили часть фотографии.

Интересно Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

Но это была не лучшая идея. Многие из соцсетей сначала подумали, что в модели просто такая грудь. Это изрядно их удивило. К примеру, один из твитов на эту тему набрал более 33 тысяч лайков.

Я думала, что у девушки на рекламе просто такая грудь. Но очевидно, что компания просто сделала так, чтобы мы могли увидеть кружево.​

Людей насмешила такая реклама / Скриншот твиттер jen

Модель, которая участвовала в этой рекламе, совсем не волнуется из-за чрезмерного внимание к себе. Девушку только развеселила эта забавная ситуация.

Я вполне понимаю, что компания собиралась выделить узор на бюстгальтере. Но, возможно, было бы лучше разместить другое фото. Впрочем, я хорошо посмеялась, когда узнала об этой ситуации, – рассказала модель.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

В компании тоже в шутку отреагировали на небольшой прокол.

Вы думали, что ваш понедельник был плохим? Попробуйте прийти в офис и узнать, что вы стали популярными из-за того, что дизайнеры сделали ляп, – написали представители компании в твиттере.