Невдалі подачі страв в ресторанах, які насмішили людей: 10+ кумедних фото
Джерело:Reddit
Приємно, коли ресторан дивує не тільки смачною кухнею, але й цікавою подачею страв. Ніби дрібничка, але приємно. Та головне тут не переборщити з оригінальністю. У деяких закладах так з цим перемудрили, що люди просто не змогли нормально перекусити.
Користувачі Reddit поділилися фотографіями найдивніших подач страв, які вони бачили в закладах харчування. Краще подати страву на звичайній тарілці, ніж на лопаті, металевій масці чи на якихось інших химерних конструкціях. Наш фаворит цієї добірки – десерт, який наливають прямо в руки! Хоча комусь такі ідеї сподобалися.
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