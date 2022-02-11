Після такого невдалого досвіду покупки онлайн здаються нічним кошмаром. Аби ви не повторювали помилок цих користувачів та замовляли одяг лише у перевірених магазинах, 24 канал ділиться кумедною добіркою невдалих покупок.

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Очікування/реальність: добірка невдалих покупок

Дівчина замовила сукню для важливої події і була сильно розчарована, коли отримала це.



Невдала покупка / Фото Reddit

Зі святковим вбранням не пощастило і цій користувачці. Очікування в рази перевершили реальність.



Сукня розчарувала / Фото Reddit

Ще одна користувачка хотіла вразити друзів та знайомих стильною сукнею з пір'ям, проте щось пішло не так.



Очікування перевершили реальність / Фото Reddit

Неабияк здивувало і це атласне плаття-мішок, яке зовсім не підходить по розміру.



Трохи не по розміру / Фото Reddit

Незадоволеною своєю покупкою залишилась ця користувачка, яка очікувала отримати трохи інше вбрання.



Покупка розчарувала / Фото Reddit

У такій "сукні" точно нікуди не підеш.



Невдале онлайн-замовлення / Фото Reddit

Ще одна невдала покупка спіткала цю дівчину, яка замовила вишукану сукню.



Важлива подія зіпсована / Фото Reddit

Шубка "майже" як на фото.



Очікування та реальність / Фото Reddit

Невдалою покупкою верхнього одягу може "похизуватись" ця любителька екошуб.



Шубка розчарувала / Фото Reddit

Інтернет-магазин підвів красуню у червоному.



Невдала покупка в Інтернеті / Фото Reddit

Зі святковим пальтом не пощастило і цій красуні. Її очікування були значно "менші".



Не пощастило / Фото Reddit

