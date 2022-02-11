Після такого невдалого досвіду покупки онлайн здаються нічним кошмаром. Аби ви не повторювали помилок цих користувачів та замовляли одяг лише у перевірених магазинах, 24 канал ділиться кумедною добіркою невдалих покупок.
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Очікування/реальність: добірка невдалих покупок
Дівчина замовила сукню для важливої події і була сильно розчарована, коли отримала це.
Невдала покупка / Фото Reddit
Зі святковим вбранням не пощастило і цій користувачці. Очікування в рази перевершили реальність.
Сукня розчарувала / Фото Reddit
Ще одна користувачка хотіла вразити друзів та знайомих стильною сукнею з пір'ям, проте щось пішло не так.
Очікування перевершили реальність / Фото Reddit
Неабияк здивувало і це атласне плаття-мішок, яке зовсім не підходить по розміру.
Трохи не по розміру / Фото Reddit
Незадоволеною своєю покупкою залишилась ця користувачка, яка очікувала отримати трохи інше вбрання.
Покупка розчарувала / Фото Reddit
У такій "сукні" точно нікуди не підеш.
Невдале онлайн-замовлення / Фото Reddit
Ще одна невдала покупка спіткала цю дівчину, яка замовила вишукану сукню.
Важлива подія зіпсована / Фото Reddit
Шубка "майже" як на фото.
Очікування та реальність / Фото Reddit
Невдалою покупкою верхнього одягу може "похизуватись" ця любителька екошуб.
Шубка розчарувала / Фото Reddit
Інтернет-магазин підвів красуню у червоному.
Невдала покупка в Інтернеті / Фото Reddit
Зі святковим пальтом не пощастило і цій красуні. Її очікування були значно "менші".
Не пощастило / Фото Reddit