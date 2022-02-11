После столь неудачного опыта покупки онлайн кажутся ночным кошмаром. Чтобы вы не повторяли ошибок этих пользователей и заказывали одежду только в проверенных магазинах, 24 канал делится забавной подборкой неудачных покупок.
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Ожидание/реальность: подборка неудачных покупок
Девушка заказала платье для важного события и была разочарована, когда получила это.
Неудачная покупка / Фото Reddit
С праздничным нарядом не повезло и этой пользовательнице. Ожидания в разы превзошли реальность.
Платье разочаровало / Фото Reddit
Еще одна пользовательница хотела поразить друзей и знакомых стильным платьем с перьями, однако что-то пошло не так.
Ожидания превзошли реальность / Фото Reddit
Очень удивило и это атласное платье-мешок, которое совсем не подходит по размеру.
Чуть-чуть не по размеру / Фото Reddit
Недовольной своей покупкой осталась эта пользовательница, которая ожидала получить немного другой наряд.
Покупка разочаровала / Фото Reddit
В таком "платье" точно никуда не пойдешь.
Неудачный онлайн заказ / Фото Reddit
Еще одна неудачная покупка постигла эту девушку, которая заказала изысканное платье.
Важное событие испорчено / Фото Reddit
Шубка "почти" как на фото.
Ожидание и реальность / Фото Reddit
Неудачной покупкой верхней одежды может "похвастаться" эта любительница экошуб.
Шубка разочаровала / Фото Reddit
Интернет-магазин подвел красавицу в красном.
Неудачная покупка в Интернете / Фото Reddit
С праздничным пальто не повезло и этой красавице. Ее ожидания были гораздо "меньшие".
Не повезло / Фото Reddit