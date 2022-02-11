Невдалий онлайн-шопінг: 11 покупок, які розчарували та насмішили
У світі досі існує дилема: замовляти одяг онлайн, чи все ж віддати перевагу офлайн шопінгу. Проте ці люди точно назавжди зробили вибір на користь другого.
Після такого невдалого досвіду покупки онлайн здаються нічним кошмаром. Аби ви не повторювали помилок цих користувачів та замовляли одяг лише у перевірених магазинах, 24 канал ділиться кумедною добіркою невдалих покупок.
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Очікування/реальність: добірка невдалих покупок
Дівчина замовила сукню для важливої події і була сильно розчарована, коли отримала це.
Невдала покупка / Фото Reddit
Зі святковим вбранням не пощастило і цій користувачці. Очікування в рази перевершили реальність.
Сукня розчарувала / Фото Reddit
Ще одна користувачка хотіла вразити друзів та знайомих стильною сукнею з пір'ям, проте щось пішло не так.
Очікування перевершили реальність / Фото Reddit
Неабияк здивувало і це атласне плаття-мішок, яке зовсім не підходить по розміру.
Трохи не по розміру / Фото Reddit
Незадоволеною своєю покупкою залишилась ця користувачка, яка очікувала отримати трохи інше вбрання.
Покупка розчарувала / Фото Reddit
У такій "сукні" точно нікуди не підеш.
Невдале онлайн-замовлення / Фото Reddit
Ще одна невдала покупка спіткала цю дівчину, яка замовила вишукану сукню.
Важлива подія зіпсована / Фото Reddit
Шубка "майже" як на фото.
Очікування та реальність / Фото Reddit
Невдалою покупкою верхнього одягу може "похизуватись" ця любителька екошуб.
Шубка розчарувала / Фото Reddit
Інтернет-магазин підвів красуню у червоному.
Невдала покупка в Інтернеті / Фото Reddit
Зі святковим пальтом не пощастило і цій красуні. Її очікування були значно "менші".
Не пощастило / Фото Reddit