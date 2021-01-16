Минулий рік видався непростим і для кіноіндустрії. Проте навіть у такий складний час деякі режисерки наважились знімати та випускати свої фільми. І вийшло це у них чудово! Пропонуємо насолодитись цими сильними кінострічками, створеними жінками.

Жінки впевнено торують свій шлях у кіноіндустрії, рік за роком доводячи: вони вміють знімати сильні кінострічки. Журналісти Life24 склали для вас список чудових фільмів минулого року, творцями яких стали саме жінки. Соціальні драми, романтичні комедії чи навіть фільм жахів – оберіть свій фільм та насолоджуйтесь.

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Половина всього

Фільм про нетиповий любовний трикутник старшокласників/ Кадр з фільму

Режисерка: Еліс Ву

Про що фільм: романтична комедія від Netflix про старшокласницю із родини емігрантів Еллі Чу та її перше кохання. Не поспішайте ставити клеймо типового підліткового фільму. Ця стрічка здивує вас незвичайним любовним трикутником та обігруванням відомих кліше, які часто бувають у подібних фільмах.

Стара гвардія

Фільм, де повно найманців, битв та екшену/ Кадр з фільму

Режисерка: Джина Прінс-Байтвуд

Про що фільм: його варто дивитись хоча б заради того, щоб насолодитись грою прекрасної Шарліз Терон, яка бореться з поганими хлопцями, а тим часом – намагається знайти сенс свого життя. Це фантастичний бойовик про найманців, тому якщо ви любителі подібних жанрів, вам точно сподобається.

Емма

Вас зачарує головна героїня та її неймовірна харизма/ Кадр з фільму

Режисерка: Отем де Вайлд

Про що фільм: ви точно вже чули про цей фільм, проте нагадаємо про нього ще раз. Адже це надзвичайно стильна варіація класичного твору Джейн Остін, у якому є все: гумор, танці, дружба, честь і, звісно ж, кохання. Вийшло весела історія про розумну та сміливу Емму, якій потрібно віднайти свою долю.

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Ширлі

У цьому фільмі шаленство стоїть поруч з геніальністю/ Кадр з фільму

Режисерка: Жозефін Декер

Про що фільм: це драматичний біографічний фільм з зіркою "Оповіді служниці" Елізабет Мосс у головній ролі, яка грає талановиту письменницю. Вона не лише пише похмурі історії, від яких мурашки по шкірі, а й перетворює на такі історії життя чужих людей.

Остання крапля

Вічна тема батьків та дітей у цікавому обрамленні/ Кадр з фільму

Режисерка: Софія Кополла

Про що фільм: цікавий фільм про типові життєві проблеми. Коли Лаура починає підозрювати свого чоловіка у зраді, то просить батька допомогти їй прослідкувати за коханим. Проте у процесі виявляється,що стосунки доньки та батька мають також неабияке значення.

Проксіма

Фільм про вибір між боргом та почуттями/ Кадр з фільму

Режисерка: Аліс Винокур

Про що фільм: Сара працює астронавткою і все своє життя присвятила підготовці до польоту на Марс. Проте у жінки ще є земне життя: її люба донька, яку їй так шкода покидати. До того ж експедиція небезпечна, вона може й не повернутись. Як їй знайти баланс між родиною та справою свого життя?

Ніколи, рідко, інколи, завжди

Фільм, який напряму говорить з вами на табуйовану тему/ Кадр з фільму

Режисерка: Еліза Хіттман

Про що фільм: соціальна драма на тему, про яку не прийнято говорити. Двоє дівчат відправляються в інший штат, щоб одна з них зробила собі аборт. Це не просто поїздка в клініку: режисерка зняла життєву історію тисяч жінок, які змушені проходити через таку ж ситуацію.

Реліквія

Незвичайний фільм жахів, що вас здивує/ Кадр з фільму

Режисерка: Наталі Еріка Джеймс

Про що фільм: фільм жахів, який не залишить вас байдужими. Історії жінок трьох поколінь переплітаються та сходяться в одному моторошному місці, де відбуваються дивні речі. Хоч виглядає фільм дійсно моторошно, проте він має на меті не налякати вас, а замислитись про те, що усе, і наше життя, має кінець.