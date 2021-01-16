Невероятные фильмы 2020 года, сняты женщинами: 8 кинолент, которые вы точно запомните
Прошлый год выдался непростым и для киноиндустрии. Но даже в такое сложное время некоторые женщины-режиссеры решились снимать и выпускать свои фильмы. И получилось это у них замечательно! Предлагаем насладиться этими сильными кинолентами, созданными женщинами.
Женщины уверенно прокладывают свой путь в киноиндустрии, год за годом доводя: они умеют снимать сильные фильмы. Журналисты Life24 составили для вас список замечательных фильмов прошлого года, создателями которых стали именно женщины. Социальные драмы, романтические комедии или даже фильм ужасов – выберите свой фильм и наслаждайтесь.
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Половина всего
Фильм о нетипичном любовном треугольнике старшеклассников / Кадр из фильма
Режиссер: Элис Ву
О чем фильм: романтическая комедия от Netflix о старшекласснице из семьи эмигрантов Элли Чу и ее первой любви. Не спешите ставить клеймо типичного подросткового фильма. Эта лента удивит вас необычным любовным треугольником и обыгрыванием известных клише, которые часто бывают в подобных фильмах.
Бессмертная гвардия
Фильм, где полно наемников, сражений и экшена / Кадр из фильма
Режиссер: Джина Принс-Байтвуд
О чем фильм: его стоит смотреть хотя бы ради того, чтобы насладиться игрой прекрасной Шарлиз Терон, которая борется с плохими парнями, а между тем – пытается найти смысл своей жизни. Это фантастический боевик о наемниках, поэтому если вы любители подобных жанров, вам точно понравится.
Эмма
Вас очарует главная героиня и ее невероятная харизма / Кадр из фильма
Режиссер: Отем где Уайлд
О чем фильм: вы точно уже слышали об этом фильме, однако напомним о нем еще раз. Ведь это очень стильная вариация классического произведения Джейн Остин, в котором есть все: юмор, танцы, дружба, честь и, конечно же, любовь. Получилось веселая история об умной и смелой Эмме, которой нужно найти свою судьбу.
Ширли
В этом фильме безумство стоит рядом с гениальностью / Кадр из фильма
Режиссер: Жозефин Деккер
О чем фильм: это драматический биографический фильм со звездой "Рассказа служанки" Элизабет Мосс в главной роли, которая играет талантливую писательницу. Она не только пишет мрачные истории, от которых мурашки по коже, но и превращает в такие истории жизни чужих людей.
Последняя капля
Вечная тема отцов и детей в интересном обрамлении / Кадр из фильма
Режиссер: София Кополла
О чем фильм: интересный фильм о типичных жизненных проблемах. Когда Лаура начинает подозревать мужа в измене, то просит отца помочь ей проследить за любимым. Однако в процессе оказывается, что отношения дочери и отца имеют также большое значение.
Проксима
Фильм о выборе между долгом и чувствами / Кадр из фильма
Режиссер: Алис Винокур
О чем фильм: Сара работает астронавткой и всю свою жизнь посвятила подготовке к полету на Марс. Однако у женщины есть еще земная жизнь: ее любимая дочь, которую ей так жалко покидать. К тому же экспедиция опасна, она может и не вернуться. Как ей найти баланс между семьей и делом своей жизни?
Никогда, редко, иногда, всегда
Фильм, который напрямую говорит с вами на табуированную тему / Кадр из фильма
Режиссер: Элиза Хиттман
О чем фильм: социальная драма на тему, о которой не принято говорить. Две девушки отправляются в другой штат, чтобы одна из них сделала себе аборт. Это не просто поездка в клинику: режиссер сняла жизненную историю тысяч женщин, которые вынуждены проходить через такую же ситуацию.
Реликвия
Необычный фильм ужасов, который вас удивит / Кадр из фильма
Режиссер: Натали Эрика Джеймс
О чем фильм: фильм ужасов, который не оставит вас равнодушными. Истории женщин трех поколений переплетаются и сходятся в одном ужасном месте, где происходят странные вещи. Хотя выглядит фильм действительно жутко, однако у него цель не напугать вас, а заставить задуматься о том, что у всего, и у нашей жизни, есть конец.
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