Прошлый год выдался непростым и для киноиндустрии. Но даже в такое сложное время некоторые женщины-режиссеры решились снимать и выпускать свои фильмы. И получилось это у них замечательно! Предлагаем насладиться этими сильными кинолентами, созданными женщинами.

Женщины уверенно прокладывают свой путь в киноиндустрии, год за годом доводя: они умеют снимать сильные фильмы. Журналисты Life24 составили для вас список замечательных фильмов прошлого года, создателями которых стали именно женщины. Социальные драмы, романтические комедии или даже фильм ужасов – выберите свой фильм и наслаждайтесь.

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Половина всего

Фильм о нетипичном любовном треугольнике старшеклассников / Кадр из фильма

Режиссер: Элис Ву

О чем фильм: романтическая комедия от Netflix о старшекласснице из семьи эмигрантов Элли Чу и ее первой любви. Не спешите ставить клеймо типичного подросткового фильма. Эта лента удивит вас необычным любовным треугольником и обыгрыванием известных клише, которые часто бывают в подобных фильмах.

Бессмертная гвардия

Фильм, где полно наемников, сражений и экшена / Кадр из фильма

Режиссер: Джина Принс-Байтвуд

О чем фильм: его стоит смотреть хотя бы ради того, чтобы насладиться игрой прекрасной Шарлиз Терон, которая борется с плохими парнями, а между тем – пытается найти смысл своей жизни. Это фантастический боевик о наемниках, поэтому если вы любители подобных жанров, вам точно понравится.

Эмма

Вас очарует главная героиня и ее невероятная харизма / Кадр из фильма

Режиссер: Отем где Уайлд

О чем фильм: вы точно уже слышали об этом фильме, однако напомним о нем еще раз. Ведь это очень стильная вариация классического произведения Джейн Остин, в котором есть все: юмор, танцы, дружба, честь и, конечно же, любовь. Получилось веселая история об умной и смелой Эмме, которой нужно найти свою судьбу.

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Ширли

В этом фильме безумство стоит рядом с гениальностью / Кадр из фильма

Режиссер: Жозефин Деккер

О чем фильм: это драматический биографический фильм со звездой "Рассказа служанки" Элизабет Мосс в главной роли, которая играет талантливую писательницу. Она не только пишет мрачные истории, от которых мурашки по коже, но и превращает в такие истории жизни чужих людей.

Последняя капля

Вечная тема отцов и детей в интересном обрамлении / Кадр из фильма

Режиссер: София Кополла

О чем фильм: интересный фильм о типичных жизненных проблемах. Когда Лаура начинает подозревать мужа в измене, то просит отца помочь ей проследить за любимым. Однако в процессе оказывается, что отношения дочери и отца имеют также большое значение.

Проксима

Фильм о выборе между долгом и чувствами / Кадр из фильма

Режиссер: Алис Винокур

О чем фильм: Сара работает астронавткой и всю свою жизнь посвятила подготовке к полету на Марс. Однако у женщины есть еще земная жизнь: ее любимая дочь, которую ей так жалко покидать. К тому же экспедиция опасна, она может и не вернуться. Как ей найти баланс между семьей и делом своей жизни?

Никогда, редко, иногда, всегда

Фильм, который напрямую говорит с вами на табуированную тему / Кадр из фильма

Режиссер: Элиза Хиттман

О чем фильм: социальная драма на тему, о которой не принято говорить. Две девушки отправляются в другой штат, чтобы одна из них сделала себе аборт. Это не просто поездка в клинику: режиссер сняла жизненную историю тысяч женщин, которые вынуждены проходить через такую ​​же ситуацию.

Реликвия

Необычный фильм ужасов, который вас удивит / Кадр из фильма

Режиссер: Натали Эрика Джеймс

О чем фильм: фильм ужасов, который не оставит вас равнодушными. Истории женщин трех поколений переплетаются и сходятся в одном ужасном месте, где происходят странные вещи. Хотя выглядит фильм действительно жутко, однако у него цель не напугать вас, а заставить задуматься о том, что у всего, и у нашей жизни, есть конец.