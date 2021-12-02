Ці жінки однозначно обрали "правильних" стилістів, які змогли підкреслити красу та індивідуальність кожної стрижкою, кольором волосся і макіяжем. Що з цього вийшло, розповідаємо у нашому матеріалі.

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10 неймовірних перевтілень жінок

Стрижка і вдало підібраний колір волосся одразу додали особливого вогника в очах.



Жінка у новому образі просто неймовірна / Фото 4tololo

А цю жінку ніби повернули у минуле і прибрали за допомогою образу зайві "роки".



Тепер вона виглядає молодшою / Фото 4tololo

Життя цієї дівчини після перевтілення точно наповнилось новими барвами.



Нові барви і нове життя / Фото 4tololo

Не потрібно чекати моменту, щоб бути гарною, адже творити красу можна тут і зараз.



Не потрібно чекати моменту, щоб бути красивою / Фото 4tololo

Ці стилісти справжні чаклуни.



Жінка виглядає неймовірно / Фото 4tololo

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Такий результат просто вражає, ця жінка наче розквітла на очах.



Жінка просто чарівна / Фото 4tololo

А ця красунь одразу перевтілилась у модель для обкладинки глянцю.



Друге фото вражає / Фото 4tololo

Як вміло стилісти "розкрили" красу дівчини.



Наче дві різні людини / Фото 4tololo

Результат перевтілення просто неймовірний.



Просто красуня / Фото 4tololo

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Часом потрібно додати трохи солідності та й жіночність ніколи не зайва.



Жіночність та солідність – дуже гарний мікс / Фото 4tololo