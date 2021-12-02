Ці жінки однозначно обрали "правильних" стилістів, які змогли підкреслити красу та індивідуальність кожної стрижкою, кольором волосся і макіяжем. Що з цього вийшло, розповідаємо у нашому матеріалі.
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10 неймовірних перевтілень жінок
Стрижка і вдало підібраний колір волосся одразу додали особливого вогника в очах.
Жінка у новому образі просто неймовірна / Фото 4tololo
А цю жінку ніби повернули у минуле і прибрали за допомогою образу зайві "роки".
Тепер вона виглядає молодшою / Фото 4tololo
Життя цієї дівчини після перевтілення точно наповнилось новими барвами.
Нові барви і нове життя / Фото 4tololo
Не потрібно чекати моменту, щоб бути гарною, адже творити красу можна тут і зараз.
Не потрібно чекати моменту, щоб бути красивою / Фото 4tololo
Ці стилісти справжні чаклуни.
Жінка виглядає неймовірно / Фото 4tololo
Такий результат просто вражає, ця жінка наче розквітла на очах.
Жінка просто чарівна / Фото 4tololo
А ця красунь одразу перевтілилась у модель для обкладинки глянцю.
Друге фото вражає / Фото 4tololo
Як вміло стилісти "розкрили" красу дівчини.
Наче дві різні людини / Фото 4tololo
Результат перевтілення просто неймовірний.
Просто красуня / Фото 4tololo
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Часом потрібно додати трохи солідності та й жіночність ніколи не зайва.
Жіночність та солідність – дуже гарний мікс / Фото 4tololo