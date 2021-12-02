Неймовірні перевтілення: як стилісти змінили зовнішність жінок

2 грудня 2021 , 12:34
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Джерело:

24 канал

Кожна жінка хоче завжди виглядати ефектно та гарно. Проте не всім самостійно вдається розкрити свою красу.

Ці жінки однозначно обрали "правильних" стилістів, які змогли підкреслити красу та індивідуальність кожної стрижкою, кольором волосся і макіяжем. Що з цього вийшло, розповідаємо у нашому матеріалі.

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10 неймовірних перевтілень жінок

Стрижка і вдало підібраний колір волосся одразу додали особливого вогника в очах.


Жінка у новому образі просто неймовірна / Фото 4tololo

А цю жінку ніби повернули у минуле і прибрали за допомогою образу зайві "роки".


Тепер вона виглядає молодшою / Фото 4tololo

Життя цієї дівчини після перевтілення точно наповнилось новими барвами.


Нові барви і нове життя / Фото 4tololo

Не потрібно чекати моменту, щоб бути гарною, адже творити красу можна тут і зараз.


Не потрібно чекати моменту, щоб бути красивою / Фото 4tololo

Ці стилісти справжні чаклуни.


Жінка виглядає неймовірно / Фото 4tololo

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Такий результат просто вражає, ця жінка наче розквітла на очах.


Жінка просто чарівна / Фото 4tololo

А ця красунь одразу перевтілилась у модель для обкладинки глянцю.


Друге фото вражає / Фото 4tololo

Як вміло стилісти "розкрили" красу дівчини.


Наче дві різні людини / Фото 4tololo

Результат перевтілення просто неймовірний.


Просто красуня / Фото 4tololo

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Часом потрібно додати трохи солідності та й жіночність ніколи не зайва.


Жіночність та солідність – дуже гарний мікс / Фото 4tololo

Автор: Ірина Бенцак